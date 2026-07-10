Para quienes buscan empezar a invertir, diversificar su patrimonio o simplemente rentabilizar sus ahorros, elegir una opción sólida es clave. Sin embargo, el rendimiento cobra mayor relevancia cuando es el resultado de una estrategia sostenida y de una administración especializada de los recursos.

Esa combinación de gestión, estrategia y desempeño fue reconocida en los Perú Golden Awards 2025/26, donde BBVA Asset Management SAF obtuvo cinco distinciones por liderazgo en rentabilidad dentro de la categoría de fondos mutuos. Estos reconocimientos, otorgados por El Dorado Investments y la Revista G de Gestión, destacan la solidez de sus alternativas de inversión de corto, mediano y muy corto plazo, tanto en soles como en dólares, reafirmando su compromiso con generar valor y resultados sostenibles para sus clientes.

Con casi 30 años de trayectoria en el mercado peruano, BBVA Asset Management SAF es la empresa del Grupo BBVA especializada en el diseño y gestión de soluciones de inversión. Como una de las gestoras líderes del país, administra fondos mutuos y de inversión combinando el respaldo de un grupo financiero global con un profundo conocimiento del mercado local.

Cinco categorías reconocidas

Los premios obtenidos, luego de alcanzar los mejores niveles de rentabilidad de la industria durante todo el 2025, corresponden a los fondos mutuos de Renta Corto Plazo Soles, Renta Corto Plazo Dólares, Renta Mediano Plazo Soles, Renta Mediano Plazo Dólares y Renta Muy Corto Plazo Dólares. Estos premios reflejan el desempeño alcanzado por la gestora y el trabajo desarrollado para ofrecer soluciones de inversión alineadas con variados perfiles y objetivos financieros.

Consistencia que genera confianza

Más que un logro puntual, estos reconocimientos demuestran el compromiso con la excelencia en la gestión de inversiones, orientada a ofrecer a los clientes soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. En un entorno donde los inversionistas valoran cada vez más la información, la confianza y la administración profesional, contar con alternativas respaldadas por un equipo especializado se vuelve un elemento relevante para planificar el futuro del patrimonio.

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