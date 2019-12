[Espacio Claro]





La digitalización y el uso de nuevas tecnologías en economías como la peruana no deja de avanzar. Según la consultora IDC, entre 2019 y 2022 solo el gasto en tecnologías de la información en América Latina será de US$ 380,000 millones. Si bien este escenario refleja una amplia gama de oportunidades, también implica importantes desafíos. Uno de los mayores es la ciberseguridad.

Según José Luis Ríos, regional sales manager de Palo Alto Networks, aunque existen rubros que en los últimos años han concentrado una parte importante de los ataques cibernéticos, en realidad, todos los sectores están expuestos. “La digitalización del negocio brinda un dinamismo único en la generación de nuevos servicios y optimización de la comunicación con el cliente, pero también genera exposición a las ciberamenazas independiente al rubro de operación de la empresa”, asegura. Además de poner el tema en agenda, es vital que haya un claro compromiso por parte de todos los miembros de la organización, especialmente de la gerencia, para desarrollar y cumplir protocolos que permitan afrontar una amenaza de esta clase.

“La digitalización de los negocios ha generado la integración de muchos procesos dentro de las distintas áreas de la organización y una comunicación mucho más eficiente hacia el cliente final”, dice Ríos. “Para prevenir estas situaciones, hay varias alternativas. Por un lado, se pueden aplicar sistemas de gestión de seguridad de la información, pero también es importante el uso de soluciones informáticas como filtros web, antivirus, internet inalámbrica segura y copias de seguridad”, agrega Miguel Guerra, especialista en temas de ciberseguridad.

Por todo esto, hablar de ciberseguridad está relacionado con el cambio de enfoque en la gestión de riesgos. Ríos sostiene que una estrategia de ciberseguridad incluye la asociación de los objetivos del negocio con indicadores de riesgo bajo el empoderamiento de la alta dirección.

Realidad local

Claro Empresas, una división de Claro, ofrece una versátil gama de soluciones para todo tipo de organizaciones. Por un lado, ofrece el servicio de Seguridad Administrada, el cual incluye protección de la red LAN de las empresas. Ese mismo conjunto de soluciones ayudan a resguardar las zonas de acceso a internet. A través de su Datacenter, Claro brinda también Seguridad Administrada Virtual. Este servicio monitorea y gestiona las políticas de seguridad de la conexión a internet de las empresas. Asimismo, reduce el gasto en infraestructura de ciberseguridad de las organizaciones. Sin duda, hoy las empresas tienen a su disposición alternativas para superarlo y, en el camino, llegar a desarrollar eficiencias.

