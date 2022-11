Las empresas han experimentado en los últimos años un acelerado proceso de transformación digital. Este escenario dominado por cambios tecnológicos vertiginosos ha generado a su vez diversos beneficios, pero también nuevos riesgos muy preocupantes. En ese sentido, según las “Predicciones de amenazas para 2023″ que realiza Fortinet, el creciente volumen y la variedad de ciberamenazas cada vez más sofisticadas seguramente mantendrán alerta a los equipos de seguridad en 2023 y más allá (1).

Robo de identidad, destrucción o secuestro de datos (ransomware), filtración de información privada, fraude bancario, entre otros, son algunos de los objetivos de los ciberdelincuentes. Estas actividades ilícitas —que ya representan la tercera economía del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China(2)—, provocan pérdidas monetarias a las empresas, perjudican su reputación y hasta atentan contra el bienestar de los colaboradores.

En los primeros seis meses del 2022 se registraron 5,2 mil millones de intentos de ciberataques en Perú (3). Es decir, el riesgo es real y cotidiano. En vista de que la transformación digital llegó para quedarse, el siguiente paso que debería dar una empresa es adoptar una estrategia inteligente contra posibles amenazas informáticas, ya que estas evolucionan constantemente y cada vez son más sofisticadas. La ruta de acción con respecto a las amenazas consiste en identificarlas, detectarlas, protegerse, responder y recuperarse. Los días en los que solo bastaba usar un antivirus y un firewall quedaron atrás.

¿Cómo defendernos ante amenazas cibernéticas?

La protección de datos y privacidad en la red deben ser resguardadas porsoluciones que detecten el tipo de ataques y estar preparadas para responderefectivamente frente a ciberataques de gran magnitud. Frente a este tipo deamenazas Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo deClaro Perú, brinda los siguientes consejos:

Implementar o tercerizar servicios avanzados de Ciberseguridad utilizandocapacidades tales como SIEM, XDR y SOAR

Implementar o tercerizar servicios avanzados de Inteligencia de Amenazas, Cacería de Amenazas y Dark Web para identificar oportunamente nuevos Adversarios, Campañas de Malware, Campañas dePhishing, Indicadores de Compromiso, Comportamientos Anómalos y Nuevas Técnicas, Tácticas y Procedimientos de Ataque de Adversarios (TTPs).

Implementar y mantener un programa de “Patch Management” (Actualizaciones de Ciberseguridad) a nivel de servidores y endpoints de la organización.

Desarrollar programas de concientización sobre nuevas campañas de malware, phishing y suplantación de identidad dirigida a los usuarios de laorganización

