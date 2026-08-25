En un contexto donde la inclusión y la digitalización marcan el ritmo del sistema financiero, Caja Arequipa celebró sus 40 años de trayectoria con el tradicional Campanazo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam, en el marco del mes de celebraciones del 486° Aniversario de la ciudad de Arequipa. El evento sirvió además para destacar para destacar su transformación hacia un modelo cada vez más digital.

Al cierre de julio de 2026, la entidad sigue consolidando su liderazgo en el sector microfinanciero peruano con una cartera de créditos de S/ 10,826 millones y depósitos totales por S/ 9,821 millones. Este desempeño coloca a Caja Arequipa entre las cinco principales empresas con depósitos de personas naturales de todo el sistema financiero y líder del sector. Solo entre enero y julio los depósitos crecieron alrededor de 10%, impulsados por los más de 1.7 millones de clientes de ahorros que tiene la institución, principalmente fuera de Lima, lo que evidencia su fuerte presencia descentralizada y su rol clave en la expansión del acceso a servicios del sector en segmentos menos atendidos.

“En estos 40 años, Caja Arequipa se ha consolidado como una institución solvente y líder en el sector microfinanciero. Somos la primera caja municipal en haber alcanzado la clasificación A-, la más alta del sistema de Cajas, y en el 2026 elevamos nuestra calificación en el Rating Social y Ambiental a ‘sA+’. Estos hitos nos permiten mantener la confianza que tiene el mercado de valores en nuestra solidez. Este año, por ejemplo, realizamos una emisión de Certificados de Depósitos Negociables por S/ 70 millones con alta demanda, lo que nos ha permitido fortalecer nuestro patrimonio efectivo”, comentó Carlos Rodríguez, Presidente del Directorio de Caja Arequipa.

En el frente digital, la entidad continúa profundizando su estrategia. Actualmente un tercio de los desembolsos de créditos se realiza de manera digital en su app o a través de WhatsApp, en línea con un enfoque orientado a ganar eficiencia y ampliar su cobertura.

“Reconocemos la contribución de Caja Arequipa a la inclusión financiera y su capacidad de adaptación frente a los nuevos desafíos digitales. En el marco de sus 40 años, destacamos los hitos financieros alcanzados, que ponen en valor su trayectoria y evidencian una participación cada vez más activa en el mercado de valores peruano, en línea con la evolución y mayor sofisticación del mercado local”, señaló Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima.

En ese contexto, la consolidación como emisor en el mercado de valores refleja una evolución en la gestión financiera y en la diversificación de fuentes de fondeo. A través de emisiones, se contribuye a ampliar la oferta disponible, dinamizar el mercado local y generar nuevas alternativas para los inversionistas.

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