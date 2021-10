El agua es vida, y esto para nadie es un secreto. Una persona puede sobrevivir cerca de un mes sin ingerir alimentos, pero solo de 3 a 5 días sin consumir agua. Recordemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua y algo similar ocurre con la Tierra, donde ¾ partes son cubiertas por este recurso. Sin embargo, mientras el agua dulce no alcanza el 0,5% del agua total existente en el planeta, nuestro consumo se duplica cada 20 años y en el mundo más de 1 100 millones de personas no tienen acceso al agua potable. El agua, adicionalmente es fuente de energía renovable, además de formar parte de todas nuestras actividades económicas como la agricultura, minería, recreación, etc. ¿Qué sería del mundo sin agua?

Empleamos el agua para el consumo o como fuente de energía. Es través de esta última en la que, con innovación, la energía potencial se aprovecha para la generación de la energía hidroeléctrica, la mayor fuente de electricidad mundial a partir de recursos renovables. Para generar esta energía necesitan dos factores: el caudal (una gran cantidad de agua) y altura. Así es como la caída de agua hará girar unas turbinas a gran velocidad, transformando ese movimiento en energía eléctrica. “Si este recurso escaseara, sería imposible contar con el caudal suficiente”, sentencia el ingeniero Maita.

Por eso, para él, la gestión responsable del agua no solo es parte de su trabajo, sino que también la ha integrado al día a día. “Para mi familia el agua significa sostenibilidad, o sea que el uso que le demos hoy no comprometa las necesidades futuras. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo y saber que cada gota cuenta. En casa, por ejemplo, no vertimos aceites o similares en los drenajes, mantenemos las llaves en buen estado y evitamos el uso de plásticos de un solo uso”.

Actualmente, Statkraft administra 9 centrales hidroeléctricas en nuestro país. La empresa lleva más de 125 años generando energía limpia en el mundo. En la actualidad su propósito es liderar la transición a energía renovable en un contexto donde la conciencia sobre el cambio climático cobra cada vez más relevancia; donde el futuro depende de cada decisión que se tome hoy.

“La crisis ambiental global es la afectación al medio ambiente y es causada por la actividad humana. Para frenar las consecuencias de esta crisis debemos suprimir el uso de combustibles fósiles. Por eso, las energías renovables no son solo parte de la solución, son la solución”, comenta el ingeniero Maita.

Él también afirma que existen estudios que sostienen que un mundo 100% renovable es factible desde el punto de vista técnico y económico. Actualmente alrededor del 65% de la generación del sistema interconectado nacional proviene de energías renovables. El Perú tiene un potencial técnico aprovechable de energías renovables hidráulico, eólico y solar de aproximadamente de 115 GW en total, de los cuales 69,5 GW corresponden al hidráulico, 20,5 GW al eólica y 25 GW al solar. “Todo este potencial es 8,6 veces la capacidad instalada actual. Entonces, la pregunta no será si esto es posible o no, sino para cuándo deberíamos lograrlo”, finaliza.

Un mundo basado 100 % en energía renovable es posible. Súmate y conecta con el futuro en www.conectaconelfuturo.pe

