Victorinox presentó en Perú la nueva colección Air Pro GMT Automatic, una línea concebida para profesionales y trotamundos que combina herencia relojera suiza, diseño y durabilidad. Fabricado íntegramente en Suiza, en su propio Centro de Competencias de Delémont, este reloj representa el equilibrio entre ingeniería de precisión, diseño funcional y estética sobria. Su inspiración en la aviación no es casual: responde a la necesidad de legibilidad, robustez y confiabilidad en movimiento.

UNA HERRAMIENTA PENSADA PARA EJECUTIVOS EN MOVIMIENTO

La colección incorpora el movimiento automático suizo Sellita SW330-2, con una reserva de marcha extraordinaria de 56 horas. Su función GMT permite visualizar hasta tres zonas horarias a la vez, facilitando la planificación de agendas internacionales. La doble corona permite ajustes rápidos, mientras que la esfera tridimensional con Super-LumiNova® suizo garantiza visibilidad en condiciones de baja luz.

Construido en acero inoxidable 316L y protegido por cristal de zafiro antirreflectante, el nuevo Air Pro está preparado para entornos exigentes. Su resistencia al agua (200 metros) y a impactos certificados por ISO lo convierten en un aliado confiable tanto en reuniones como en desplazamientos. Además, el sistema de correas intercambiables sin necesidad de herramientas permite transitar del traje ejecutivo a un estilo más casual o deportivo con facilidad con correas disponibles de caucho, cuero, paracord y madera.

ELEGIRLO ES UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA

Más que un accesorio, el nuevo Air Pro GMT Automatic es una inversión en funcionalidad, durabilidad y estilo. Con cinco años de garantía internacional y el respaldo técnico de Victorinox, esta colección está pensada para quienes valoran la precisión tanto en sus decisiones como en sus herramientas.

La colección Air Pro GMT Automatic ya está disponible en las tiendas físicas de Victorinox en Perú, en Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Paseo Begonias, Mallplaza Cayma de Arequipa y en su tienda online oficial. Para quienes busquen un reloj que combine legibilidad de cabina, resistencia y versatilidad estética, y deseen profundizar en el legado técnico de Victorinox, la landing de la colección reúne especificaciones, variantes y puntos de venta. Conoce más en www.victorinoxstore.pe/coleccion-air-pro.

