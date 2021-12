El mundo será digital. Lo vemos todos los días, desde el cambio en nuestros hábitos de consumo hasta en cómo trabajamos. Detrás de esta transformación están las empresas, cuyo personal debe estar a la altura del demandante entorno digital. De acuerdo con la división Technology de la compañía de reclutamiento PageGroup, la búsqueda de perfiles tecnológicos en el Perú se ha incrementado entre 50% y 60%.

En particular, los gerentes con conocimiento digital tienen una alta demanda, que se refleja en sus remuneraciones. Según PageGroup, un gerente de tecnología puede ganar hasta S/ 26.000 (US$ 6.360), y un gerente de data analytics y de canales digitales hasta S/ 23.000 (US$ 5.620). “Estos nuevos perfiles son capaces de entender su entorno, analizar los datos y tomar decisiones basadas en estos”, dice Enrique Stiglich, director de Administración y Negocios Digitales de UTEC. Esta profesión es la primera de su tipo en Perú.

Agilidad y actitud emprendedora

Para los líderes de las empresas hay una nueva prioridad: pensar de manera digital. Los nuevos administradores y emprendedores lo serán de empresas globales. Serán capaces de utilizar la tecnología e innovación para tener éxito en entornos acelerados. Con Administración y Negocios Digitales, UTEC prepara a estos nuevos perfiles ágiles con énfasis en la experimentación desde el primer día de clases.

“En UTEC nos orientamos hacia la práctica. En las aulas se resuelven proyectos y se trabaja con problemas reales. De esta manera, experimentan y saben qué mejor solución crear luego”, cuenta Enrique Stiglich. Este énfasis en la acción, la experimentación y la mejora continua de la ejecución crea administradores más eficientes. Al mismo tiempo, desarrollan habilidades en comunicación que les permiten empatizar con sus equipos, haciéndolos mejores líderes.

Profesionales del siglo XXI

El futuro está en camino. Los primeros egresados de Administración y Negocios Digitales de UTEC acaban de concluir su primer año y cada vez se suman más al ritmo del entorno digital, donde el pensamiento computacional, la programación, las metodologías ágiles y la aplicación de la inteligencia artificial a los negocios, entre otros, serán claves para el futuro. Si quieres ser parte de la siguiente generación de líderes, ingresa aquí.

Reportaje publicitario