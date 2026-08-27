En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa los alcances de la validez probatoria de los correos electrónicos a la luz de diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal.

Se recuerda que lo que señala el colegiado es que estos correos son indicios de prueba y deben de sumarse a otros elementos que determinen una probanza plena y completa.

Escuchemos este podcast para conocer los principales argumentos del Tribunal Fiscal en este importante tema sobre el valor probatorio de los correos electrónicos, en una era en donde ellos predominan.

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