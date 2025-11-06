En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica la controversia actualmente existente entre la interpretación del Fisco, del Tribunal Fiscal y de las instancias judiciales, sobre el tema de la deducibilidad de los intangibles, donde el hecho del “precio pagado” genera posturas disímiles, en perjuicio finalmente del contribuyente.
Escuchemos este podcast para entender la problemática actual de los intangibles y su deducibilidad, a fin de tomar una decisión empresarial tributaria debidamente motivada y razonada.