¿CAPITAL ADICIONAL O PRÉSTAMO ENCUBIERTO?

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica los alcances del Esquema propuesto por Sunat denominado “Préstamo dinerario bajo la apariencia de aporte de capital en trámite”, incluido en el Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, en su versión 4.0.

Esto demuestra el interés del Fisco por revisar operaciones que, aunque formalmente se registran como aportes patrimoniales, encubren finalmente relaciones crediticias entre los accionistas y sus empresas.

Escuchemos este podcast para entender la real dimensión del referido Esquema que, detectado, podría generar contingencias a las empresas respectivas.

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