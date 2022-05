La tecnología puede ser una herramienta para habilitar la inclusión, eso lo sabemos, pero también puede ser excluyente.

Para enfrentar este escenario, uno de los ejemplos es el programa de pasantías Generation Oracle (GenO), que se enfoca en reclutar candidatos y candidatas con procesos de selección libre de sesgos, donde los postulantes están alineados con el propósito de la empresa, más allá de su formación académica.

Además de esta acción, la compañía tiene el programa Oracle Next Education (ONE), que brinda becas gratuitas para personas que no tienen acceso a educación formal.

A continuación, la entrevista a Daniele Botaro Líder de Diversidad e Inclusión en Oracle Latinoamérica.