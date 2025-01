La Superintendencia Nacional de Migraciones estrenará en los próximos días una plataforma virtual para que los pasajeros del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez realicen el prerregistro dentro de las 48 horas antes de sus vuelos al extranjero.

En las últimas horas, Migraciones entabló una reunión con representantes de las aerolíneas y gremios sectoriales para afinar los detalles de control migratorio en el nuevo terminal aeroportuario. Gestión pudo conocer que el registro previo se habilitará, en un primer tramo, en la página web del regulador y a más tardar febrero, estaría disponible la app móvil.

Registro en las 48 horas previas al vuelo: ¿qué deben saber los viajeros?

Desde Migraciones comentaron a este diario que los viajeros tendrán que hacer el registro desde la comodidad de sus casas u oficinas en las 48 horas previas al vuelo programado: como máximo, tendrán hasta dos o tres horas antes de culmine el lapso en cuestión.

Estos cambios se realizan ad portas de la apertura del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual tendrá 19 puertas electrónicas (e-gates). Con este sistema, los pasajeros podrán ahorrar tiempo, ya que al llegar a las e-gates tras prerregistrarse, podrán escanear su pasaporte y boleto, y unos pasos más adelante, una cámara biométrica registrará su rostro. No requerirá más trámites para abordar su vuelo.

La herramienta tecnológica en el proceso migratorio estará disponible solo para los peruanos con pasaporte electrónico vigente, así como los extranjeros residentes en Perú con Carné de Extranjería y pasaporte electrónico vigente.

No es que usted tendrá que andar pendiente del reloj para hacer el prerregistro dos días antes de su viaje. Además, no será obligatorio, considerando que los ciudadanos que viajen con menores de edad deberán pasar los controles convencionales. Y, en caso no haya podido registrarse previamente en las 48 horas, siempre estarán habilitados los módulos de atención personal. Lo que se busca —indica Migraciones— es agilizar el flujo de pasajeros.

“Desde el punto de vista migratorio, queremos que el pasajero que llegue al nuevo Jorge Chávez, tenga una experiencia rápida y segura a su paso por el control”, señaló el superintendente nacional de Migraciones, Armando García.

