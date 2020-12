Elizabeth Astete, ministra de Relaciones Exteriores, explicó que al asumir el cargo se encontró un preacuerdo con el laboratorio Pfizer denominado “pliego de condiciones vinculantes” para la obtención de 9.9 millones de dosis de vacunas contra el COVID para inmunizar a 4.5 millones de personas.

“Este acuerdo fijaba las condiciones para concretar la compra de 9.9 millones de dosis. No se trató de un acuerdo final de adquisición por lo que no se desembolso monto alguno. Este proyecto de acuerdo fue recibido el último 24 de noviembre”, explicó la ministra a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19.

Añadió que estaba prevista su suscripción el 30 de noviembre. “Se procedió al análisis jurídico y en el mismo se identificaron algunas clausulas que requerían un examen más profundo para identificar su compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que pueda asumir el Estado más allá de los costos del contrato”, anotó.

A reglón seguido, dijo que se continúo conversado con el laboratorio desde el Ejecutivo, no obstante -subrayó- “de momento no ha sido posible concluir esta negociación (con Pfizer)” lo que implica que no se ha concretado compra de vacunas con este laboratorio.

Acotó que de manera paralela se hicieron ajustes al proceso de negociación a fin de acelerar preacuerdos o contratos de suministros de vacunas COVID con otros laboratorios tales como Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya, entre otros.

“ Además hemos reactivado los contactos con Moderna y también con Johnson & Johnson”, dijo la canciller reiterando que aún no hay acuerdo de compra finiquitado con ningún laboratorio .

“Estamos por cerrar negociaciones en los próximos días, lo que de concretarse nos permitiría contar con más de 50 millones de dosis y lograr así el objetivo de inmunizar en el transcurso del 2021 a más de 24 millones de adultos”, acotó.

Recordó que las negociaciones involucran “dedicados aspectos técnicos y complejos aspectos jurídicos sobre las responsabilidades que asumirían los Estados por el proceso, producción y uso de las vacunas”.

“Tengan la certeza que estamos haciendo todos los esfuerzos para cerrar acuerdos y tener vacunas para el primer semestre del 2021″, sostuvo.

En otro momento, dijo que se esperaría para el segundo semestre del 2021 -aunque en el mejor de los escenarios podría llegar antes- las vacunas de la iniciativa COVAX Facility que tiene como meta la inmunización de 6.6 millones de personas equivalente al 20% de la población.

También precisó que se han suscrito acuerdos de confidencialidad así como memorandums de entendimiento y acuerdos de ensayo con 12 laboratorios -lo que no implica compra alguna- aclaró la Canciller.

Se han suscrito, específicamente con:

Covax Facility

Pfizer

Sinopharm

AstraZeneca

Gamaleya

Johnson & Johnson

Butatán /Sinovac

Arcturus

Covaxx Biomedical United

Inovio

Moderna