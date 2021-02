Las empresas privadas no podrán comercializar vacunas contra el coronavirus antes que el Estado termine de cerrar los contratos con los laboratorios, así lo indicó el ministro de Salud, Oscar Ugarte.

“Los privados no van a poder acceder a compras libres mientras no se cierre el negocio con el Estado”, apuntó el titular del Minsa en diálogo con Agenda Política.

Explicó que no se trata de una decisión del Gobierno, sino que así funciona el negocio con las farmacéuticas a nivel mundial, pues solo se está vendiendo vacunas a los diversos estados.

“Para que un privado pueda comprar, tiene que haber registrado el medicamento en Digemid. ¿Cuántas vacunas están registradas para que se pueda vender hoy? Solo dos: Sinopharm y Pfizer” , añadió Ugarte, descartando cualquier negociación de empresas con otros laboratorios.

También ahondó en la normativa que autoriza al sector privado a comprar vacunas. Indicó que, pese a que el permiso existe, la aplicación debe seguir diversas pautas.

“La norma solo impone una condición, que no contravenga el artículo 234 del Código Penal, que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. El Estado no cobra, es gratuito”, anotó.

“La primera condición es que la vacuna sea gratuita para todos, sino la posibilidad de pago se vuelve en un factor discriminador e inequitativo y es algo que no se puede aceptar”, agregó Ugarte.