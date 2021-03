Luego de la denuncia de una reducida eficacia de las vacunas de Sinopharm contra el COVID-19 que se vienen aplicando en Perú, el Instituto Nacional de Salud (INS) informó que el ensayo clínico de esta vacuna aún no ha concluido, por lo que a la fecha los resultados de la efectividad de las dosis continúan siendo evaluada.

“Según lo informado por los investigadores, aún no ha concluido. Los resultados clínicos aún no han terminado de ser calificados y no se ha producido la apertura del ciego en la mayoría de los participantes, por lo que los resultados de eficacia y seguridad del producto de investigación continúan siendo evaluados”, indicó.

Agregó que la formulación del informe que contenga las conclusiones sobre la evaluación de la eficacia y seguridad del producto de investigación requiere un análisis de datos exhaustivo, con un adecuado control de sesgos y variables confusoras. Asimismo, la interpretación de los resultados deberá de darse de manera objetiva e imparcial.

En ese sentido exhortó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), y los investigadores “aclarar inmediatamente” las versiones periodísticas que circulan sobre supuestos resultados de los ensayos clínicos. Asimismo, solicitó realizar los máximos esfuerzos para contar con los resultados finales de la investigación en al más breve plazo y difundirlos a la comunidad científica y público en general.

Por su parte, la encargada del estudio clínico de Sinopharm en Perú, Coralith García, señaló que aún no se conoce la eficacia de la vacuna y resultado final se tendrá en 8 semanas.

🚨#Comunicado #InstitutoNacionalDeSalud



📌Sobre #EnsayoClínico para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2 patrocinado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia pic.twitter.com/omGZ3MSO2h — INS_Perú (@INS_Peru) March 6, 2021

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que la efectividad de dichas dosis es de 79.34%, según los resultados presentados por Beijing Institute of Biological Products en base a los ensayos clínicos de la fase III realizados en los Emiratos Árabes Unidos.

En un comunicado, compartido en sus redes sociales esta madrugada, el sector Salud añade que la prestigiosa revista científica “The Lancet” publicó los resultados de la vacuna de Sinopharm en la que revela la capacidad neutralizante en las fases I y II en diferentes grupos etarios.

Asimismo, el Minsa pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender por información emitida por fuentes no oficiales y sin la rigurosidad científica.

Recordó que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aprobó, el 26 de enero del 2021, la autorización sanitaria excepcional para la importación y uso por salud pública de la vacuna Sars 2 Sinopharm basada en información científica anteriormente citada.

“Sobre esta base el Estado peruano realizó la primera adquisición de un millón de estas vacunas para iniciar la inmunización en el Perú, como está autorizada y en aplicación Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Serbia, Zimbabue, Arabia Saudita, y la propia China, según figura en la revista científica Jama Insights de febrero del 2021”, remarcó.





La denuncia

Willax TV informó la noche del último viernes que los resultados del ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm en Perú habría arrojado una eficacia del 33.3% en el caso de la cepa de Wuhan y de 11.5% para la cepa de Beijing.

El exjefe del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, consideró que se trata de algo “muy grave”, pues esta vacuna viene siendo aplicada al personal de salud de la primera línea. “Es horrible, indica que ninguna de las dos vacunas cumple con el mínimo. No sabemos cuál de las dos vacunas es la que hemos comprado”, sostuvo en entrevista con el programa televisivo.

Hasta el momento se conoce que, tal como lo cito el Minsa, según un comunicado del Instituto de Productos Biológicos de Beijing, filial de la compañía Sinopharm, la vacuna tiene una eficacia del 79.34% contra COVID-19.

Perú negocia con el el laboratorio chino Sinopharm la compra de 38 millones de dosis de la vacuna, un millón de las cuales ya se encuentra en Perú y se aplica al personal de salud a nivel nacional desde el pasado 9 de febrero.