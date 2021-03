La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, sostuvo que la vacunación contra el COVID-19 se irá intensificando en la medida que lleguen más dosis al país. En ese sentido, remarcó que el sector privado, a través de las clínicas, participarán en esta jornada para multiplicar el avance de la inoculación en la población.

Desde al punto de vacunación de Ate de Essalud, la jefa del Gabinete reiteró que no es que el Ejecutivo no quiera que compre vacunas sino que a la fecha las vacunas son vendidas solo a los Gobiernos porque se trata de un producto escaso en el mundo. Explicó, que el ritmo del proceso de vacunación en esta etapa no puede ser extendido hacia el futuro porque todavía se están recibiendo pequeños lotes de dosis.

En marzo -recordó- se está recibiendo 50,000 dosis semanales y recién desde abril se tendrá 200,000 vacunas por semana, lo que significará unas 800,000 al mes, a la vez que se empezará a recibir otros lotes de AstraZeneca en abril por poco más de un millón.

“La intensidad de la vacunación va a ir incrementándose a modo que recibamos más dosis. Si recibimos más lotes de vacunas evidentemente este esfuerzo se va a multiplicar [...] El ritmo se irá intensificando a modo que lleguen más vacunas. A partir del mes de abril, recién vamos a comenzar a recibir 200 mil lotes de dosis de vacunas semanales, es decir 800 mil al mes, de una de las marcas que hemos adquirido, pero a la vez vamos a recibir otros lotes de vacunas como de AstraZeneca. Está previsto que para el mes de abril llegue un poco más de un millón de dosis”, enfatizó.

Bermúdez mencionó, además, que en una reciente reunión con el sector privado, éste ha ofrecido poner a disposición del sector público a los vacunadores de las clínicas cuando se reciban más dosis. Aseguró que existe un trabajo “estrecho” entre sector público y privado.

“Ahora nos hemos reunido con el sector privado, y estamos coordinando con ellos su apoyo en el proceso de vacunación, no solo cuando lo hicieron cuando trajimos el primer lote de millón de vacunas procedentes de China, con el transporte de esta carga, sino también nos han ofrecido que en el momento que recibamos más vacunas van a colocar y poner a disposición del sector público, sus vacunadores de las clínicas privadas para que puedan ayudar y multiplicar la posibilidad de inoculación de la población”, destacó.

En otro momento, al ser consultada sobre recientes casos de dengue, refirió que el Ministerio de Salud ha empezado un trabajo arduo para la eliminación del mosquito transmisor y despliega una labor educativa en las comunidades.