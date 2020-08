En la carrera por obtener la vacuna contra el coronavirus para Perú se ha conformado la comisión gubernamental para darle seguimiento a este proceso, en el que participan la Cancillería, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, Concytec, entre otros.

En el mundo hay unas 160 posibles vacunas que están en proceso de investigación, muchas de los cuales ya están en la fase 3, es decir en los ensayos clínicos con pacientes.

En este proceso, contar con el equipo de investigación es clave, y para ello en el país contamos con 1,230 científicos de ciencias de la salud reconocidos por el Concytec, detalla la presidenta de dicha entidad, Fabiola León-Velarde.

Para iniciar con la fase 3 se requiere de algunos pasos previos, primero el acuerdo Gobierno a Gobierno, en el que la Cancillería ha manifestado que están en conversaciones con al menos cinco países, como China, Reino Unido, Australia, entre otros.

Además, se requiere que los grupos de científicos a cargo de la realización de las pruebas estén debidamente acreditados por el Instituto Nacional de Salud (INS).

“Hay cuatro grupos que están avanzando en ello, el primero es el conformado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). A ello se suman otros tres grupos más”, comenta Fabiola León-Velarde.

Explica que se trata de universidades, centros e institutos de investigación que deberán pasar la evaluación del INS, y por parte de Concytec contamos con la base de datos de las investigaciones realizadas por los científicos que participan.

Comenta que el proceso más avanzado es el UNMSM-UPCH con la vacuna de China, que desarrolla el laboratorio Sinovac Biotech.

“Lo que hacen los científicos es recibir los protocolos del laboratorio con el país con el cual vamos a trabajar que es secreto y confidencial. Los científicos peruanos confirman que la fase 2 ha sido muy segura y que la vacuna no tiene riesgos”, detalló.

Pruebas en personas: Primer avance con Sinovac Biotech

En el caso del proceso avanzado con Sinovac Biotech, Fabiola León-Velarde indicó que dicho laboratorio ha manifestado que están requiriendo al menos unos 5,000 pacientes para los ensayos clínicos.

“Hay otros tipos de vacunas que requieren de 1,000 y 2,000 personas, pero eso depende de cada laboratorio que ha producido la vacuna con el país colaborador”, expresó.

Remarcó que, antes de las pruebas, los científicos peruanos realizan los análisis del proceso de investigación realizado para asegurar el siguiente paso.

“La posibilidad de que se pueda afectar a una persona es mínima porque ya se pasó la fase 2. Por ejemplo, un efecto es que tengan dolor de cabeza, pero es mínimo”, mencionó.

¿Por qué es importante? Fabiola León-Velarde detalla, porque a partir de ahí vamos a tener acceso a la vacuna, comprarlas con el mejor precio.

“En esa parte interviene el Minsa y el Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó.

Selección de personas

“Lo primero que se tiene que hacer es convocar a los voluntarios que tienen un grado de contagio importante, y lamentablemente ahora nos hemos convertido en un país estupendo para las pruebas de las vacunas”, comenta la representante de Concytec.

De esta manera, Fabiola León-Velarde indica que una forma de hacer la selección es, a través de una plataforma informática en la cual se indica las características de los potenciales candidatos, que deben ser mayores de 18 años y menores de 75 años.

“Una vez que se seleccionan a las personas se realizan las pruebas clínicas para reconocer si cumplen o no las condiciones para la evaluación”, sostiene.

Como se indica líneas arriba, algunos grupos de investigadores y laboratorios más chicos, van a requerir de menor número de pacientes, en ese caso los investigadores tienen la metodología para seleccionarlos de manera aleatoria, que es una muestra ratomizada, con todos los protocolos de seguridad.

“Como gobierno debemos usar varias opciones y no solo quedarnos con una sola manera de trabajar, y no solo en Lima”, expresó.

Otras de las zonas que podrían analizar es Arequipa que tiene más casos, o Moquegua con menos contagios.

Meta al 2021

Fabiola León-Velarde señala que la meta es que a finales del 2021 ya deberíamos tener el problema solucionado, porque se debería tener varias vacunas, y a eso estamos apostando.

“Algunas vacunas se tendrán que poner dos o tres veces y la idea es probar cual es la más eficaz y la más segura. Además, se están probando los antivirales y los inmunomoduladores para mejorar y no tengamos la reacción adversa en los pulmones, que lleva a los enfermos a los ventiladores”, remarcó.

Con este proceso en Perú, la representante de Concytec indica que el tema económico, que antes se decía que costaría US$ 70 por vacuna, podría llegar a entre US$ 3 y US$ 4.

Caso de la Vacuna Peruana

En el caso de la propuesta en Perú, Fabiola León-Velarde detalla que los dos proyectos en marcha, por parte de Farvet-UPCH y el INS están en la fase 1 y espera se concluya en dos meses para su ingreso a la fase 2, y dos meses después se podría dar paso a la fase 3, que es la prueba en personas.