A fines de agosto, el presidente Martín Vizcarrra informó –en su habitual conferencia de prensa– que el Gobierno se encontraba en conversaciones con al menos cinco laboratorios y un mecanismo multilateral para la adquisición de 30.4 millones de vacunas, que cubrirá al 92% de la población.

Ante ello, ¿cómo avanzan las gestiones para acceder a la ansiada vacuna que ponga final a la pausa impuesta por el COVID-19 una vez que sea lanzado al mercado? Cabe recordar que a la fecha hay varios laboratorios trabajando en la esperada vacuna del virus de Wuhan.

Sobre el particular desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron a Gestión.pe que el Perú está negociando actualmente con 16 laboratorios. De ellos solo dos –hasta el momento– han pedido un pago adelantado de riesgo de 20%.

“No podemos indicar quiénes nos han pedido el adelanto ya que se han suscrito acuerdos de confidencialidad”, indicaron en Cancillería.

Explicaron –también– que tomando en cuenta que el producto (la vacuna) todavía no existe, lo que genera una gran incertidumbre es si va ser necesario una o dos dosis (dependiendo del laboratorio) lo cual afecta el costo final y por tanto el adelanto.

“Tomando en cuenta este factor, un laboratorio nos ha pedido un adelanto de aproximadamente US$ 20 millones y el otro de US$ 45 millones. Igualmente uno ha puesto como fecha límite para confirmar la compra hasta el 30 de setiembre. El otro también ha puesto condiciones similares”, aclararon.

En ese sentido, detallaron el proceso de negociación. Primero, se contacta con el laboratorio para presentar la intención de compra, la que –tras las conversaciones iniciales– se concreta por escrito detallando el producto, la cantidad a adquirir y las fechas posibles de entrega.

“Según las circunstancias, tomando en cuenta que todo puede cambiar de un día para otro, se puede efectuar una actualización del pedido y de las fechas de entregas. En función a ello, los laboratorios responden al Estado peruano con una propuesta de contrato final”.

Además –como parte de la negociaciones– se les ha pedido a los 16 laboratorios condiciones de entrega para el primer semestre del 2021 . “Algunos incluso han planteado una entrega escalonada, es decir, durante el año. Por eso es que se les ha solicitado un cronograma. Todo está a nivel de negociación ”, remarcaron. Lo que implica que hasta el momento, aún no concreta la compra de la vacuna con alguno de los 16 laboratorios.

¿A cuánto se están vendiendo las vacunas? Los representantes del Gobierno refirieron que el precio de las vacunas varían de US$ 4 a US$ 5 –que es lo que ha señalado AstraZeneca – hasta US$ 36 a US$ 37 por dosis. En el caso de los laboratorios que han solicitado adelanto, el precio de la dosis oscila entre US$ 10 y US$ 21.

Además, aseguraron que se está pensando adquirir a los laboratorios y como parte de las negociaciones en marcha dosis para atender a 23 millones de peruanos, lo que implica la compra de igual número de vacunas que estarían llegando según estimaciones iniciales durante el primer semestre del 2021.

Ante ello, el Gobierno proyecta vacunar aproximadamente al 70% de la población –con las vacunas que se adquirirán a laboratorios– no obstante, ¿qué pasará con el 30% restante tomando en cuenta que el jefe de Estado dijo que se cubriría al 92% de la población?

Se precisó que –usando como base información científica– se aplican técnicas de contención de epidemias como la de inmunidad colectiva o de rebaño, por lo que no se necesitaría vacunar al 100% de la población.

-Covax Facility-

En quincena de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que el Gobierno concretaría el adelanto de pago de US$ 20 millones a la iniciativa multilateral Covax Facility antes del 31 de agosto para garantizar la vacuna del COVID-19 en el primer semestre del 2021.

¿Qué paso con este anunció? Desde la Cancillería explicaron a este diario que el Perú ya confirmó su interés de participar (con dos cartas de interés) en esta iniciativa que tiene por objetivo distribuir vacunas para un mínimo del 20% de la población de los países participantes hasta diciembre del 2021. Además exige un pago adelantado del 15%. ¿Se concretó el pago?

Al respecto se precisó que los más próximo es tomar la decisión de suscribir el acuerdo de compromiso hasta el 18 de septiembre para posteriormente hacer el adelanto de 15% hasta el 9 de octubre .

“No hay retraso alguno, por lo que está cumpliendo con lo anunciado por la PCM”, se subrayó desde Torre Tagle. La meta con las vacunas de Covax Facility es vacunar a 6.6 millones de peruanos (20% de la población).

DATO:

Torre Tagle aclaró que no ha solicitado apoyo financiero ni a gremios ni a grandes empresas para la compra de vacunas.

También que hasta el momento no hay un contrato cerrado de compra con algún laboratorio ya que todo está a nivel de negociación. “ Tenemos a la fecha un montón de ofertas, por lo que tenemos que buscar la que nos convenga en función a tres factores: precio, pronta entrega y cantidad para diseñar la cadena logística. Se tiene que analizar estos factores, armar una canasta (con vacunas de más de un laboratorio) y tomar una decisión”.

Respecto a la denuncia periodística dado a conocer en la víspera por Canal N que no se habría desembolsado cerca de US$ 18 millones para asegurar la compra de la vacuna a un laboratorio cuyo plazo presuntamente venció a fines de agosto, en Cancillería manifestaron que en las negociaciones que se tiene con ese laboratorio, no se ha fijado un plazo para confirmar compra. Igualmente el Perú ya expresó su interés, pero que no han recibido –hasta el momento– el borrador del contrato.

