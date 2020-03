Uso streaming de video amenaza con saturar las redes de internet durante cuarentena

Desde que empezó el Estado de emergencia con aislamiento social obligatorio en el país, se ha incrementado significativamente el uso de la red, debido a que las personas están permanentemente en sus hogares. El CEO de DN Consultores, Carlos Huamán, advierte que esta situación inédita podría reducir la calidad del internet en el país, o conducir a su caída.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el streaming de video es uno de los usos regulares del internet que consume mayor ancho de banda. De acuerdo con un reporte de la entidad, durante los primeros días de cuarentena, repuntó en 73% el consumo de Netflix, una aplicación que es responsable del 7% del uso de la red.

Para evitar la saturación, Osiptel ha invocado a los cibernautas a descargar sus películas favoritas -a través de las mismas aplicaciones que ofrecen streaming a partir de las 9 p.m., cuando hay menos tráfico, para luego verlas en cualquier momento del día.

El streaming de video es uno de los usos regulares del Internet que consume mayor ancho de banda. Descubre cómo ver tus películas y series favoritas durante el #EstadoDeEmergencia sin saturar las redes de telecomunicaciones. pic.twitter.com/RZbYPML4wl — OSIPTEL (@OSIPTEL) March 26, 2020

Asimismo, ha recordado a los operadores de telecomunicaciones que, durante el Estado de Emergencia, están en la obligación de privilegiar el acceso a los aplicativos vinculados a la productividad, sobre todo aplicativos vinculados a teletrabajo, teleeducación y telesalud.

Dicha obligación se ampara en el Reglamento de Neutralidad de Red emitido por el Osiptel en el 2016, que permite a las empresas, en situaciones de emergencia, priorizar ciertos accesos y usos de internet respecto de otros.

Sin embargo, Carlos Huamán considera que las medidas vigentes y recomendaciones no son bastan. “Estamos ante una situación inédita e incierta, porque la cuarentena termina en dos semanas, pero luego no sabemos lo que va a pasar y si no se hace un adecuado control del uso de la red, la calidad del internet va a ser bastante pobre o se va a caer”, explicó a Gestion.pe.

Según explicó, el envío de texto prácticamente no consume ancho de banda, pero los videos ocupan mucho espacio, por lo que resulta necesario que los operadores de telecomunicaciones gestionen sus redes. “Hace falta una norma más precisa que indique a los operadores cómo deben gestionar sus redes en la situación de emergencia, qué aplicaciones de entretenimiento deben quedar en segundo lugar para privilegiar las de teleeducación o teletrabajo, para que estas no pierdan velocidad”, agregó.