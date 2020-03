Universidades tienen más de 100 equipos para analizar pruebas de coronavirus y aún no se disponen

La emergencia sanitaria nacional exige una respuesta rápida para identificar a las personas infectadas con el coronavirus, en medio de ello, el Gobierno ordenó la compra, no solo de los reactivos sino de 10 equipos para el análisis.

Sin embargo, en el Perú hay más de 100 equipos para analizar las muestras de Covid-19 en las universidades públicas y privadas, así lo indicó que Ernesto Bustamante, quien se desempeñó como jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), durante los años 2014 y 2016.

Mencionó que, la capacidad de análisis molecular para coronavirus del INS está desbordada por problemas logísticos. “La llegada diaria de muestras es cinco veces la capacidad instalada, y eso solo hoy”, tras sostener que ello se puede solucionar fácil y rápidamente si se toma acciones que van más allá de simplemente que el MEF dé presupuesto para comprar reactivos.

“Hay universidades de regiones que tienen equipos con mínimo uso actual o que nunca se usaron y están hasta en sus cajas. Por ejemplo, solo en el Cusco las universidades tienen 12 equipos rRT-PCR adquiridos con dinero del canon regional”, mencionó.

Ernesto Bustamante, biólogo molecular comenta que la confirmación laboratorial de casos Covid-19 se basa en detectar secuencias únicas de ARN viral por amplificación (NAAT) vía rRT-PCR (PCR de transcripción en reversa en tiempo real).

“Los genes virales cuyo ARN se debe examinar son: N, E, S y RdRP”, y ello se puede realizar con el test molecular de coronavirus, y para ello se requiere equipos para realizar extracciones de ARN viral y otros equipos llamados rRT-PCR o RT-qPCR.

Comentó que actualmente estos equipos se utilizan para la investigación académica en insectos o plantas, con ajustes en los aparatos robotizados se puede pasar al análisis clínico.

“Estamos en una emergencia y los equipos se pueden disponer para los análisis que requiere el INS”, expresó.

Bioseguridad

Con respecto a la bioseguridad para la realización de las pruebas, Ernesto Bustamente, comenta que el nivel que deben tener los laboratorios para realizar extracciones de ARN y los análisis moleculares es BSL-2, según la OMS.

“He oído equivocados comentarios en el sentido que no se podría hacer más análisis moleculares, pues no se tiene laboratorios de nivel BSL-3, ello no es necesario”, mencionó.

En el Perú hay muchísimos laboratorios disponibles de ese nivel para la realización de las pruebas del Covid-19.