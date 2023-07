Así lo confirmó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, al señalar que se ha respondido de manera rápida y brindando un mensaje de tranquilidad, a fin de reducir sus efectos en la llegada de turistas hacia el país.

“Hemos recibido comunicaciones de todas partes. Tenemos 27 oficinas comerciales en el exterior y recibimos alertas, incluso amenazas de cancelación de vuelos y de paquetes turísticos”, sostuvo el ministro.

Por lo tanto, agregó, se ha “tratado de tener reacciones rápidas al respecto porque cuando se habla de ‘warnings’ (alertas) es para todo el país, no una zona específica. El Mincetur está en comunicación con diversos tour operadores internacionales a través de las Oficinas Comerciales de Promperú para tratar de minimizar el impacto”.

En ese sentido, indicó que por Fiestas Patrias se espera superar el 1.4 millones de visitantes con un movimiento económico de US$ 178 millones, para lo cual se llegó a un acuerdo con 300 operadores turísticos para ofrecer planes de promociones y descuentos.

De este modo, indicó que si bien su cartera cuenta con recursos limitados para seguridad turística, se buscará brindar un mayor soporte para generar tranquilidad en el país y que esa sea la comunicación hacia el mercado internacional. “El esfuerzo es tratar de mantener esos números (proyecciones por Fiestas Patrias)”, dijo.

En la misma línea del Mincetur, el presidente ejecutivo de Promperú, Ricardo Limo, ya había indicado a Gestión que se espera una manifestación pacífica y con ello tener un impacto mínimo en el turismo.

“Sí va a tener un impacto (en el turismo), pero esperamos que este sea el menor posible. Esperamos que las manifestaciones se puedan manejar con calma porque hay determinadas regiones con zonas muy turísticas, principalmente Cusco y Arequipa, donde el propio empresariado y la propia población están pidiendo que esto se desarrolle con la mayor calma posible y no tenga un impacto a nivel de sus negocios”, dijo Limo tras presentar la actividad “Arequipa, ciudad de convenciones y exposiciones”.

Aún lejos del nivel prepandemia

En la misma conferencia, el director de ComexPerú, Juan Stoessel, indicó que el Perú es casi el único país de la región que no ha podido acercarse a los niveles prepandemia en cuanto al número de turistas.

Así, dijo que en el año 2019 se registró la llegada de 4.4 millones de turistas extranjeros y este año 2023 -en un contexto de tranquilidad- se espera la llegada a 2.2 millones.

“El Perú es maravilloso, pero si seguimos sin solucionar nuestros problemas de seguridad nos van a “borrar del mapa” y se va a convertir este país en un país no turístico. Así de grave es la situación, al margen de la situación que están las empresas turísticas, como hoteles y agencias de viajes”, remarcó.

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), José Koechlin, señaló que el sector turismo fue la segunda fuente de divisas durante 14 años y “puede volver a hacerlo”.

Restaurantes sin recuperarse

El representante de la Unión de Gremios y Asociación de Restaurantes, José Luis Silva Martinot, recordó que de 200,000 restaurantes en el país, la pandemia del Covid-19 generó la quiebra de unas 100,000.

Subrayó que los restaurantes que sobrevivieron esperaron una recuperación, pero no se dio en su totalidad por las manifestaciones del año pasado e inicios del 2023.

“Hubo regiones que estuvieron cerradas por más de dos meses, a donde no llegaron alimentos. Si no llegan alimentos, los restaurantes no tienen insumos para preparar sus platos. No había gas para poder cocinar y algunos restaurantes cambiaron el gas por la leña, pero eso no es sostenible en el tiempo”, dijo.

Un dato a considerar:

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra lista y preparada ante cualquier evento adverso que se pueda desarrollar ante una convocatoria de manifestación.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.