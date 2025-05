Buenas noticias para el turismo. El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, anunció que el gobierno tiene en marcha un plan para aumentar el aforo de Machu Picchu, ciudadela inca ícono turístico del país y una de las siete maravillas del mundo moderno.

En ese sentido, Valencia indicó que se viene evaluando la capacidad de carga del sitio arqueológico.

“Estamos viendo algunas acciones para elevar la capacidad”, afirmó en TV Perú, destacando que este trabajo se realiza de forma conjunta con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Una vez que terminemos los informes técnicos, se elevará la carga de Machu Picchu”, aseguró. Además, recordó que la ciudadela es el sitio prehispánico más visitado por los turistas y que cualquier cambio se hará con respeto a la protección del patrimonio cultural.

Actualmente, el aforo en temporada alta (que inicia el 1 de junio) es de 5,600 visitantes por día. Sin embargo, el gobierno evalúa rediseñar los circuitos de visita para permitir un mayor flujo, sin poner en riesgo su conservación.

“Estimo que en unos dos o tres meses vamos a tener una propuesta”, adelantó Valencia.

Valencia recalcó que el aumento del aforo solo será posible si se toman las medidas preventivas necesarias.

“Machu Picchu no solo es un imán para viajeros de todo el mundo, sino también un patrimonio que debe cuidarse con responsabilidad”, consideró.

Gustavo Adrianzén

En otro momento, el ministro se refirió a temas de actualidad. Sobre la moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, por el caso Pataz, Valencia defendió al funcionario y afirmó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“En ningún momento él ha dicho que no existen los fallecidos”, sostuvo. Según explicó, Adrianzén solo señaló que no había confirmación oficial en ese momento. Por eso, pidió al Congreso no dejar que prospere la moción: “Estamos en una situación bastante compleja y necesitamos seguir trabajando por todos los peruanos”.