La Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Remuneradas del Perú (Fentrahogarp) señaló que sólo una minoría de las trabajadoras del hogar reciben el pago de sus beneficios laborales como las gratificaciones, pese a que así lo establece la ley 31047.

Su vocera Paulina Luza sostuvo que les niegan este pago ya que lo consideran como “voluntario” o en el mejor de los casos les reconocen una parte mínima del pago que les corresponde.

“Las trabajadoras vienen al sindicato diciendo que por más que les informan a sus empleadores sobre la ley y sus beneficios, solo se ríen de ellas o les dicen que no les pagarán sus beneficios porque no tienen plata. Esto se da porque no hay una fiscalización efectiva de parte de Sunafil y los empleadores le sacan la vuelta a la ley”, expresó.

Asimismo, la dirigente dio a conocer que al interior del país el incumplimiento de la ley es aún peor porque las trabajadoras del hogar ni siquiera son registradas por los empleadores en el portal del ministerio de Trabajo.

“Al no estar registradas no existen en las cifras oficiales, es decir, no cuentan como trabajadoras formales y menos se les pagan sus beneficios o se les despiden sin sus liquidaciones”, apuntó.

Se recordó que en una encuesta realizada a principios de años para la Fentrahogarp se reveló que solo el 30% de ellas recibió el pago de su gratificación por fiestas patrias. Esta debió ser abonada hasta el pasado 15 de julio, como establece la ley 31047.

Las integrantes de la Fentrahogarp de Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque y Arequipa vienen participando de la campaña #Barre con la Informalidad, impulsada por Abriendo Puertas OIT con la finalidad de sensibilizar e informar sobre la importancia de registrar a las trabajadoras del hogar en el MTPE.

Plataforma Registro del Trabajo del Hogar

La plataforma web: https://www.trabajo.gob.pe/registrocontratoshogar permite a los empleadores consignar los datos y contratos de quienes realizan labores domésticas en sus hogares.

Asimismo, se conecta a la plataforma virtual de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para el registro de los derechohabientes de las personas trabajadores del hogar y cumplir con las obligaciones de seguridad social en salud y pensiones.