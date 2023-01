Los bloqueos en varios tramos de la Panamericana Sur sigue perjudicando el turismo en la región de Ica. Los dueños de negocios de artesanías y de tours a las Islas Ballestas y a la Reserva Nacional de Paracas están siendo perjudicados y se muestran preocupados ante esta situación.

Un reporte de Canal N mostró que el boulevard El Chaco luce con pocos visitantes y en su mayoría son personas que viven por la zona. En tanto, varios locales del centro de artesanías lucen cerrados.

“Por los bloqueos se han afectado un 90% de negocios. Normalmente teníamos una afluencia entre 800 personas por día y ahora no llegamos a 100. Realmente ha afectado mucho a nivel de las Islas Ballestas, Reserva Nacional de Paracas y venta de artesanías”, dijo uno de los encargados de la venta de paquetes turísticos de la zona.

Agregó que la llegada de turistas a bordo de cruceros también ha sido afectada pues debido a las protestas e interrupción de vías estos visitantes no tendrán opción de visitar atractivos turísticos de la región. “Tres cruceros han pasado directo. El último ha parado en Iquique y los próximos ya anunciaron que no van a parar en Paracas. No hay seguridad, no hay garantía para que, por ejemplo, hagan un sobrevuelo a Nasca pues para llegar al punto tienen que tener liberada la vía”, agregó.

De otro lado, una trabajadora de un restaurante del boulevard se mostró en contra de las movilizaciones y pidió que las autoridades que busquen una solución a esta crisis.

“Estamos pasando por un tema de escasez terrible. La presencia de turistas es escaso. Hago un llamado al Ministerio del Interior porque no es posible que nos veamos afectados por esta situación. No hay ventas. Hemos pasado una pandemia y ahora nos viene esto”, cuestionó.

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica denunció la pérdida de 60 millones de soles al día a causa de las movilizaciones.