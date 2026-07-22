El miércoles ppr la mañana se sintió un temblor en Lima. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el epicentro de magnitud 4.1 se registró en Huarochirí.
Qué hacer durante un sismo
- Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
- De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
- No use ascensores.
Después de un sismo
- Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
- Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
- Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.