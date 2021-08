Un incendio de grandes proporciones arrasó con dos quintas ubicadas en el distrito de Surco, límite con la jurisdicción de Barranco. De momento, 13 unidades de los bomberos se encuentran atendiendo el siniestro.

La emergencia inició a las 1:30 de esta tarde en la cuadra 5 del jirón Santa Rosa por un presunto cortocircuito, según informaron vecinos afectados a Canal N.

Personal de Luz del Sur llegó al lugar para cortar la electricidad, debido a la gran cantidad de conexiones que hay en el lugar. Esto para evitar un cortocircuito de mayor magnitud.

Incendio de grandes proporciones en Surco. (Foto: Facebook)

La dueña de la vivienda donde se inició el incendio detalló que las llamas arrasaron con su segundo piso. Posteriormente, éstas se extendieron a los alrededores.

“Salieron chispas del techo y comenzaron a caer cosas. Me imaginé que era incendio... yo he salido y afuera he llamado a los vecinos”, dijo la mujer, quien desconoce las razones del incidente.

Se sabe que en cada quinta hay cerca de 15 familias. Los hombres de rojo ya controlaron el siniestro; sin embargo, no se descarta un rebrote de las llamas.

