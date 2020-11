El nuevo presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz dijo que las universidad con licenciamiento denegado por la Sunedu deberían tener “una segunda oportunidad”.

“Yo creo (que las universidades con licencia denegada) deberían tener una segunda oportunidad, pero no es un asunto para hoy, sino para el futuro”, comentó en diálogo con Canal N.

Agregó que su opinión personal es que estas universidades -entre ellas Telesup y Alas Peruanas- tengan una ‘segunda oportunidad’.

“Pero yo no voy hacer nada en particular. Personalmente opino que tiene que a ver una igualdad entre las (universidades) privadas y públicas, porque a una se les da segunda oportunidad y a otra no”, aseveró.

“Esto no es el tema de estos meses”, anotó.

Cabe recordar que según información de la Sunedu hasta el momento se ha denegado el licenciamiento a 47 universidades y 2 escuelas de posgrado.