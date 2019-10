El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional a la Universidad Peruana de Oriente (UPO) ubicada en la provincia de Maynas (Loreto) , por no haber demostrado el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria.

El organismo preció que esta decisión implica que la casa de estudios deberá iniciar un proceso ordenado de cese de actividades en un plazo máximo de dos años.

Cabe precisar que la UPO es una universidad de gestión privada societaria que opera desde el 2006 y en su sede ubicada en Maynas ofrece cinco programas académicos de pregrado, cuenta con 62 docentes y atiende a 708 estudiantes con matrícula vigente.

Durante la evaluación realizada por la Sunedu, la UPO no demostró el cumplimiento de ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad que le son aplicables, de manera que se encontraron diversas deficiencias. Entre ellas figura que las instalaciones de la universidad no cumplen con los estándares de seguridad exigidos y no se evidencia que el plan de mantenimiento presentado garantice la preservación de su infraestructura, equipamiento y mobiliario.

Además, se constató que la universidad incumplió sus propios reglamentos de seguridad en gestión de residuos.

“La universidad no ha elaborado protocolos de seguridad que identifiquen los riesgos específicos asociados a cada laboratorio y taller, por lo que el uso de estos espacios especializados supone un peligro para la comunidad universitaria”, precisa la Sunedu.

De igual manera, se identificó que dos cursos del programa de Ingeniería de Sistemas no cuentan con laboratorios ni equipamiento adecuados para desarrollarse.

La Sunedu también desaprobó el plan de adecuación presentado por la casa de estudios, por no contar con acciones planificadas concretas y medibles.