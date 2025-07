En muchas ocasiones pensamos que nos está yendo mal en el trabajo y decidimos ir a quejarnos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). No obstante, es importante saber que, antes de acudir a la entidad, se debe intentar resolver el problema a través del área de recursos humanos de la empresa. En el caso de no encontrar una solución, recién acudir a la Sunafil.

El entidad encargada de fiscalizar las condiciones laborales, presenta tres rubros donde cada empleador puede realizar las denuncias según la situación del caso. A continuación, te enseñaremos qué tipo de denuncias laborales se pueden presentar en relación a las funciones de Sunafil.

Existen tres grandes rubros para presentar denuncias laborales:

1. Las que corresponden a la normativa sociolaboral

Son las relacionadas a la falta de pago de las remuneraciones, gratificaciones, la CTS, cuando no te otorgan vacaciones o no se respeta tu jornada de trabajo. También puedes presentar una denuncia cuando no te incluyeron en la planilla, cuando se cometen actos de hostilidad contra ti y cuando no te afilian al sistema de seguridad social en salud o pensiones.

Aquí también están incluidos los regímenes especiales, como los que tienen las micro y pequeñas empresas, las trabajadoras del hogar, los de construcción civil, el régimen agrario y el pesquero.

2. Las denuncias en seguridad y salud en el trabajo

Este rubro agrupa las denuncias que tienen que ver con los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, la falta de orden y limpieza, y la falta de actividades de prevención en los centros de trabajo.

Incluye también la ausencia de comunicación de resultados de Exámenes Médicos Ocupacionales al personal, la falta de evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de condiciones de trabajo, así como la inexistencia de un Comité o supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda.

3. El tercer rubro está relacionado a los Derechos Fundamentales

Este rubro es cuando atentan contra tu dignidad, por ejemplo, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación laboral por sexo, raza, religión, opinión, idioma o discapacidad. También involucra las prácticas antisindicales, la vulneración de derechos de las madres trabajadoras, como los casos de despido por embarazo o por nacimiento del menor, los cuales son nulos.

Asimismo, la entidad recomienda a los usuarios precisar la mayor cantidad de datos de tu empleador, para poder identificarlo con facilidad. En el caso sea una persona natural, se deberá incluir el nombre y la ubicación exacta del centro de trabajo.

Reserva de identidad

Recuerda que la persona denunciante, salvo excepciones que determina el sistema inspectivo, puede solicitar la reserva de su identidad durante el proceso de investigación y sanción, para protegerse de posibles represalias por parte del empleador. Esto aplica a trabajadores que mantienen su vínculo laboral vigente.