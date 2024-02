La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), informó que unos 145 trabajadores de clubes campestres, ubicados en el sur de Lima Metropolitana, se hallaban en situación de informalidad.

El hallazgo se dio durante una inspección realizada en los distritos de Villa El Salvador, Pachacamac, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

Los trabajadores que no habían sido incorporados a la planilla electrónica se dedicaban a actividades relacionadas a seguridad, cocina, ticketera, bar, vestuario, salvavidas, estacionamiento de autos, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Las ocho obligaciones laborales a cumplir por las empresas este 2024 y así evitar multas

Hay que recordar que el no estar en planilla los priva de tener todos sus derechos sociolaborales completos, y ello se refleja en su remuneración, días de descanso, vacaciones, gratificaciones, CTS, y utilidades, entre otros derechos.

Mientras los veraneantes estaban en la piscina o haciendo alguna actividad de entretenimiento, los inspectores les hacían consultas a los trabajadores, para conocer en qué condiciones laboraban.

Cabe indicar, que las empresas visitadas cuentan con no menos de tres días para incorporar a su personal dentro de su planilla. No obstante, en caso no cumplan con formalizar a sus trabajadores, pueden ser susceptibles a una multa que va desde los S/ 3,965.5 hasta S/ 13,544.5, por cada trabajador que no hayan incluido en su planilla.

Esta investigación finalizará en los siguientes 20 días hábiles, indicó la Sunafil.