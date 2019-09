De las 150,000 empresas industriales que operan en el Perú, entre 15,000 y 20,000 deberían contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado, sin embargo más del 77% no lo hace, informó el Ministerio de la Producción (Produce).

María Isabel Valle, directora general de Asuntos Ambientales de Industria del Produce, señaló que un decreto supremo publicado en junio por este ministerio establece las condiciones que obligan a una empresa a contar con un instrumento de adecuación ambiental.

“Hemos tomado en cuenta el tamaño empresarial, la envergadura de los efectos ambientales que van a generar las actividades de la empresa e identificamos a grupo de entre 15,000 a 20,000 empresas que necesariamente tienen que adecuarse ambientalmente”, explicó Valle durante su participación en eI Foro Internacional de Sostenibilidad y Empresa: Rumbo al “Nuevo Normal” Verde, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De ellas, señaló, solo 3,500 empresas industriales cuentan con un instrumento de gestión ambiental aprobado, que puede ser un PAMA o una declaración de adecuación ambiental.

Aunque al menos 130,000 empresas industriales no están en la obligación de contar con dicho instrumento, el Produce buscará que estas incorporen medidas de manejo ambiental a sus procesos productivos. “Se trata de mitigar, por ejemplo, ruidos, emisiones generadas por el uso de combustibles sólidos o líquidos”, agregó la funcionaria.

Anunció que, con este fin, el próximo año el Produce lanzará un programa de asistencia técnica no solo desde el punto de vista ambiental, sino también de desarrollo empresarial.

“A los empresarios no solo hay que darles la mirada ambiental, porque les asusta, porque piensan que solo van a desembolsar dinero en la implementación de una medida pero no van a tener retorno. Eso no es correcto, porque una medida de manejo ambiental definitivamente va a tener un retorno económico para la empresa o le va a generar ahorros”, aseguró.