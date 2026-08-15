Continúan los sismos en la sierra centro. Dos sismos de regular intensidad se registraron durante la madrugada de este sábado en el distrito de Huasicancha, provincia de Huancayo, región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El último movimiento telúrico ocurrió a las 4:54 a. m. y alcanzó una magnitud de 3.3, con una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 11 kilómetros al noroeste de Huasicancha, donde alcanzó una intensidad de II en la escala de Mercalli.

Horas antes, la misma localidad había registrado otro sismo. El evento ocurrió aproximadamente cuatro horas antes y tuvo una magnitud de 3.5, con una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Huasicancha y registró una intensidad de III en la escala de Mercalli.

Hasta el momento, las autoridades regionales y locales no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia de ambos movimientos telúricos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0555

Fecha y Hora Local: 15/08/2026 04:54:30

Magnitud: 3.3

Profundidad: 10km

Latitud: -12.25

Longitud: -75.33

Intensidad: II Huasicancha

Referencia: 11 km al NO de Huasicancha, Huancayo - Junínhttps://t.co/AP6Dm8tfny — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 15, 2026

Junín permanece en emergencia

Huancayo, donde se registró el epicentro del fuerte sismo ocurrido el pasado 18 de julio, además de las provincias de Chupaca y Concepción, fueron declaradas en emergencia por el Gobierno durante 60 días calendario debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos.

Según el Centro Sismológico Nacional, en lo que va del año se han registrado 555 movimientos telúricos, con magnitudes de entre 3.5 y 5.7. La mayor intensidad alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli.

El IGP continúa monitoreando la actividad sísmica en el país. Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Ante la ocurrencia de sismos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, identificar las rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia. También aconseja participar en los simulacros multipeligro para fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.