El texto modifica la Ley del Servicio Militar (Ley N° 29248) —la cual es de naturaleza voluntaria desde hace un par de décadas— y garantiza a los que presten el servicio militar acceso a “capacitación técnico - productiva y oportunidades de desarrollo personal”.

Así, los ciudadanos tendrán que enrolarse en los llamamientos ordinarios o extraordinarios que realicen las instituciones de las Fuerzas Armadas. En caso el número de seleccionados obligatorios supere o sea menor al requerido por las FF.AA. se realizará un sorteo público para determinar quiénes serán incorporados a filas.

“Esta obligatoriedad, este cumplimiento, este deber, no admite libre albedrío. Esto no puede ser facultativo”, se lee dentro de la exposición de motivos planteada por Acuña Peralta.

La congresista argumenta que tras anularse la obligatoriedad del Servicio Militar hubo un “crecimiento exponencial” de la delincuencia juvenil porque “el Estado no vio en los millennials provenientes de hogares disfuncionales, bolsones de pobreza y escasas oportunidades; a una presa barata para las bandas organizadas”, lo que se tradujo en la “pérdida de control generacional”.

A la fecha existe un déficit de personal cercano al 60% de las plazas en el Ejército, según el texto.

Solo debería enfocarse en “ninis”

El general (r) Eduardo Pérez Rocha advierte que la propuesta del servicio militar obligatorio carece de la fuerza y datos para determinar que así se frenarán los delitos.

“No es una medida atinada. No es factible porque puede truncar los planes de aquellos escolares que quieren asumir estudios superiores. Yo creo que no tendrá aceptación de los escolares. No puedes captar a muchachos que no tienen intención (de cumplir el servicio militar)”, comentó a Gestión.

En esa línea, el exministro de Defensa, Daniel Mora, coincide que no se debe afirmar laxamente que tras eliminarse el servicio militar obligatorio hubo un repunte de la inseguridad ciudadana.

Tanto Mora como Pérez Rocha son partidarios de retomar el servicio obligatorio solo para aquellos que ni estudian ni trabajan —coloquialmente llamados ninis: en Perú se estima que hay más de un millón y medio—, porque hay un problema que se pasa por alto: es deficitario el personal en el servicio militar y la falta de preparación técnica en el régimen actual voluntario. Para ambos debe haber un reforzamiento de los programas de formación técnica en las Fuerzas Armadas, los cuales deben darse a la par de los servicios de campo.

“Haríamos un bien en llegar a ese porcentaje de la población que no estudia ni trabaja. Por lo menos saldrían de las Fuerzas Armadas con especialidades técnicas que serán útiles ya que vemos que falta preparación desde los colegios. Ni siquiera para una carrera técnica los técnicos están preparados. El Estado en retribución deberá dar educación de calidad”, comentó Luna.

SNI a favor de incluir a ninis en servicio militar obligatorio

Tal como informó Gestión, desde la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proponen que el servicio militar obligatorio se dirija a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

“Puede estar amarrado a una educación técnica, que puede ser dada por Senati, Tecsup u otra institución de este tipo, de tal forma que además de la educación técnica, se les dé una educación cívica y disciplina”, manifestó en CADE Ejecutivos 2024.

SOBRE EL AUTOR Fernando Cuadros Concha

