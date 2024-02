Las altas temperaturas seguirán ocasionando que varios distritos de Lima se vean afectados por esa ola de calor que sofoca sobre todo a los lugares de Lima Norte. Ante esto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) exhorta a la población a cuidarse y evitar los golpes de calor.

En este escenario, también es importante considerar la exposición a los rayos ultravioleta, que durante el verano y especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, es significativamente mayor.

Aunque en otros distritos cercanos al mar, como Miraflores, Barranco o San Miguel, las temperaturas no son tan altas como en otras partes de la ciudad, esto no significa que la población no deba protegerse y evitar la exposición a los rayos solares, que pueden causar quemaduras e incluso cáncer de piel.

Lima oeste y Callao, alcanzaron la temperatura nocturna más cálida en lo que va del verano. (Foto: @Senamhiperu)

Distritos de Lima que pueden soportar más de 35° C de sensación térmica

En distritos como Puente Piedra, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina o Villa María del Triunfo, el aumento de las temperaturas, especialmente en áreas alejadas del mar, podría llegar a superar los 35 °C en términos de sensación térmica.

Con el aumento de la temperatura a nivel nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el Perú estará en alerta epidemiológica. Esto tiene como objetivo garantizar la atención médica para personas que presenten síntomas de golpes de calor o que sean parte de poblaciones vulnerables ante estas condiciones climáticas.

40° C en el norte del Perú

Según el Senamhi, dos regiones superarán los 40 °C: Tumbes y Piura, ubicadas en la zona norte del país, serán las más afectadas por este aumento de temperatura. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, aplicarse protector solar y buscar la sombra al caminar para protegerse de las altas temperaturas.

“Podríamos esperar valores entre uno o dos grados por encima de lo que ya estamos, teniendo en cuenta que los valores alcanzados están por los 37 o 38 grados” dijo David Garay, meteorólogo del Senamhi.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.