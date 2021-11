El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que su sector tomará nuevas medidas para promover la vacunación contra el COVID-19.

Así, emitirán un nuevo protocolo donde se exija la vacunación para ingresar a lugares públicos.

“Estamos insistiendo en los parámetros más conocidos (distanciamiento, mascarilla, lavado de manos), pero sobre todo las dos vacunas para poder asistir a cualquier lugar público. Estamos planteando esto en los malls, mercados y restaurantes u otros comercios (a los) que concurre la gente”, señaló en canal N.

Asimismo, el ministro resaltó la importancia de que los comercios tomen en cuenta que “el ambiente no esté tan cargado y siempre ventilado”, así como cumplir con las medidas ya establecidas por el Ministerio de Salud.

Por otro lado, dijo esperar que la ciudadanía siga cumpliendo con las medidas de bioseguridad a fin de evitar un alza de contagios y anunció que autorizará que el aforo de los estadios aumente de un 20% a un 30%, solo para las personas ya vacunadas con ambas dosis.

Gamarra pionero

El alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, anunció hoy que los ciudadanos que no se hayan inmunizado contra la COVID-19 no podrán ingresar al emporio de Gamarra en las próximas semanas debido a que son un peligro de salud pública.

“Con la gerencia de desarrollo social y gerencia de desarrollo económico estamos haciendo un plan para que en Gamarra solo entren personas vacunadas, de lo contrario la infección del COVID-19 puede propagarse por todo Lima y todo el país. Tienen que haber recibido las dos dosis”, precisó el burgomaestre tras supervisar la realización de pruebas de descarte contra el coronavirus en el Mercado de Frutas que realizó el Ministerio de Salud.

“Si hay personas que no quieren vacunarse desgraciadamente no van a poder ingresar a los dameros. Tenemos que ser muy rotundos porque la salud es lo más importante y por culpa de personas que tengan principios o ideas equivocadas no vamos a poner en riesgo la salud de la población”, sostuvo Gutiérrez Salvatierra.

Indicó que en el emporio de Gamarra trabajan alrededor de 100,000 personas y el flujo diario de clientes ronda las 300,000 personas.