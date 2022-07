Ricardo Gareca no será más el entrenador de la selección peruana luego de no llegar a un acuerdo económico con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Luego de siete años al frente del equipo, el ‘Tigre’ no renovó su vínculo, cerrando de esta manera un ciclo deportivo en el que destacan una clasificación al Mundial luego de 36 años y un subcampeonato de América.

Según confirmó diversos medios de comunicación, la reunión del último martes 12 en Buenos Aires no dejó buenas sensaciones en el entorno del entrenador argentino.

La propuesta que llevó la FPF consideraba una reducción del 40% del sueldo del entrenador. Este habría sido el principal factor para romper la negociación.

Tras ese encuentro, el entorno del entrenador no quedó satisfecho con las condiciones planteadas.

Además del tema económico, la propuesta incluía la reducción de parte del comando técnico. Pese a ello, se agendó una nueva reunión para este jueves 14. No obstante, la reunión no tuvo un desenlace positivo para ambas partes.

Con ello, Gareca se aleja de la selección tras mantenerse 7 años en el cargo. Entre los principales logros obtenidos por el ‘Tigre’ destacan la obtención de la clasificación al Mundial de Rusia 2018, luego de una ausencia de 36 años. Además, se consiguió el subcampeonato de la Copa América 2019, cayendo ante el anfitrión, Brasil.

Además, llegó a instancias definitivas de cara al Mundial de Qatar 2022, cayendo ante Australia en el repechaje por penales, en uno de los peores partidos dirigidos por Ricardo Gareca. Antes, la remontada de la ‘Blanquirroja’ fue más que importante pues en el inicio de las Eliminatorias apenas había sumado apenas 4 puntos de 18 posible en las 6 primeras fechas.

