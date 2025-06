Escribe: Gonzalo Ruiz, economista asociado de Macroconsult

Durante las últimas semanas, se ha venido discutiendo en el Congreso de la República, un proyecto de ley que modifica la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). La iniciativa, planteada por Perú Libre, pone el foco en dos artículos de la LPSN que facultan al Estado a entregar en concesión, la construcción y operación de infraestructura portuaria, restringiendo dicha posibilidad en cuanto al grado de participación privada (un máximo de 40% en asociación con el estado) y plazo (un máximo de 10 años). Resulta paradójico que hace menos de un año, este mismo Congreso, haya aprobado la Ley 32048, que equiparaba los plazos máximos de concesión establecidos por la LSPN a los vigentes para el resto de los sectores, subiéndolos de 30 a 60 años.

El 92% del comercio exterior del país se realiza a través de los puertos. La reforma del sector portuario peruano es una de las más exitosas de los últimos años. Según un estudio realizado por Macroconsult en el 2024, los terminales portuarios concesionados han aportado entre el 2012 y 2022, alrededor del 2.4% del PBI del sector transporte.

En términos de puestos de trabajo, se ha encontrado que tanto por el impacto directo, indirecto e inducido de las concesiones portuarias, éste alcanzó en el 2022 a unos 46 mil empleos. Asimismo, en los años 2021 y 2022, el aporte por tributos del sector portuario ascendió a unos US$ 125 millones por año; mientras que por concepto de pagos en favor del Estado se transfirió aproximadamente US$ 30 millones.

Sin embargo, el aporte más importante de la reforma se ha dado en términos de la mejora de la competitividad del país, agilizando y haciendo más eficiente las cadenas logísticas relacionadas con el comercio exterior. Veamos el caso del servicio a contenedores. Antes de la reforma, los rendimientos ascendían a entre 12 y 16 contenedores embarcados o desembarcados por hora; mientras en la actualidad estos superan los 30 contenedores por hora. Esta mayor eficiencia en la operación implica no solo menores tiempos de espera de las naves en los puertos, sino fletes más bajos, ahorros para los dueños de la carga y un incremento de la competitividad para los exportadores.

De acuerdo con el Container Port Container Index (CPPI) que mide el desempeño de los puertos de contenedores a nivel mundial, al 2023, Callao ocupó el lugar 26 de un total de 100 puertos analizados a nivel mundial, y el segundo lugar en Latinoamérica y el Caribe.

Conforme la economía vaya creciendo y el comercio exterior peruano se expanda, resulta inevitable que puedan emerger nuevos retos y brechas por cubrir. El exministro José Salardi anunció hace apenas un mes la necesidad de impulsar adendas a los contratos de concesión destinadas a ampliar la capacidad de los terminales. Así, anunció que en los próximos años en el Muelle Norte del Callao se estiman inversiones adicionales por US$ 1,300 millones; mientras que en el Muelle Sur, inversiones por US$ 1,000 millones. Asimismo, afirmó que en el Puerto de Matarani, se prevé que se invertirán en los próximos años US$ 708 millones.

De otro lado, ProInversión tiene en cartera tres proyectos portuarios, uno marítimo (Chimbote con US$ 262 millones en inversiones referenciales) y dos fluviales (Pucallpa por US$ 185 millones y Nuevos Terminales en Loreto- Saramiza e Iquitos por US$ 132 millones).

Mención aparte, merece el Terminal Portuario de Chancay, inaugurado hace poco tiempo, que ha representado inversiones por US$ 1,300 millones en su primera etapa y que aspira a convertirse en un hub regional de la carga que provenga y/o se destine al continente asiático.

Estos resultados y perspectivas positivas no son producto de la casualidad. Están relacionados con el esfuerzo privado, pero también con la credibilidad en un marco institucional que, aunque imperfecto, ha permitido atraer a operadores portuarios de talla internacional. Sin duda, tenemos muchos aspectos por mejorar, en especial, en el desarrollo de infraestructuras complementarias que permitan un acceso fluido y eficiente a los puertos.

Según la Encuesta Logística Nacional del año 2023, para el 23% de los prestadores de servicios logísticos el principal problema que se enfrenta en los puertos son los tiempos de espera, para el 17% la congestión en el puerto y para el 14% la complejidad de los trámites aduaneros. Proyectos como el Antepuerto del Callao o la ejecución de las obras viales que faciliten el acceso al puerto de Chancay, son algunos proyectos a los que se debería dar prioridad, para atender esta problemática. El permitir a los operadores portuarios participar en la ejecución de estas obras, es también un paso en la dirección correcta.

La agenda es retadora, e involucra a reguladores, autoridades locales, Gobierno central y sector privado, en el cierre de estas nuevas brechas. No debería politizarse.