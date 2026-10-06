El reconocimiento facial permite agilizar el ingreso a edificios, pero implica el tratamiento de datos biométricos considerados sensibles. Foto: Composición Gestión- Gemini.
El reconocimiento facial permite agilizar el ingreso a edificios, pero implica el tratamiento de datos biométricos considerados sensibles. Foto: Composición Gestión- Gemini.
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Giancarlos Torres
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Instalar un sistema de reconocimiento facial en un edificio puede agilizar el ingreso de propietarios, inquilinos y trabajadores, pero también implica tratar información considerada sensible por la normativa peruana. Por ello, la decisión de una junta de propietarios no termina con la compra e instalación del equipo.

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