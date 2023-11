El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó esta mañana ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para debatir sobre el precio de los peajes y el contrato que Rutas de Lima tiene como concesión para el cobro de estas tarifas.

Durante su presentación, el burgomaestre explicó y solicitó al congresista Wilson Soto, presidente de esta comisión, que den por anulado dicho acuerdo porque perjudica a miles de ciudadanos, sobre todo los de Lima Norte, que deben invertir hasta S/ 15 al día solo por pasar por estas casetas.

Además, hizo un llamado especial al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que intervenga en este pedido, ya que por las funciones que realiza, él sí podría declarar anulado estos convenios.

Rafael López Aliaga habló sobre los precios elevados de peajes.(Foto: MML)

“Le he pedido al Defensor del Pueblo que trabaje para el pueblo. Usted puede pedir la nulidad de este contrato por la vía civil y no en vía arbitraria. Usted puede pedir la nulidad de este contrato de una buena vez. No sea cómplice de esto”, enfatizó la autoridad edil de Lima.

López Aliaga argumentó que es necesaria la intervención del Defensor del Pueblo como medida, ya que se debe respetar al ciudadano, pero sobre todo defender sus derechos como usuario.

“Defensor, usted me está escuchando. No se oculte que le estoy hablando a usted y bien clarito se lo he pedido. Yo le tengo un gran respeto al Defensor del Pueblo porque lo conozco desde hace muchos años, pero le estoy pidiendo justicia”, añadió el alcalde.

Durante su explicación, el burgomaestre expuso una serie de imágenes en donde aclaró que la Municipalidad de Lima intervino en varias ocasiones para que la empresa Rutas de Lima dejara de funcionar y realizar los cobros elevados por pasar por estas vías.

“Es una humillación para los peruanos. No se puede seguir con esta situación. Aquí solo hay una corrupción, la cual quedó evidenciada con las declaraciones de la exalcaldesa Susana Villarán que asumió que había pactado con Odebrecht el cobro para dar concesión por 15 años a esta empresa”, expresó.

El peaje de Puente Piedra funciona con normalidad este domingo 30 de julio, a pesar de las advertencias del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Foto: César Campos/@photo.gec)

Susel Paredes respalda pedido de López Aliaga

A su turno, la congresista Susel Paredes tomó la palabra y aseguró que respalda el pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga porque es un acto “justo” cancelar y declarar nulo el contrato de Rutas de Lima para cobrar peajes en la capital.

“Se tiene que luchar contra la corrupción del lado que venga, sea de derecha o izquierda, choro es choro. Yo he trabajado con la señora Susana Villarán y debo decir que yo nunca he firmado un contrato”, manifestó ante la comisión del Parlamento.

Además, aclaró que es importante apoyar también a los alcaldes de Lima Norte, sobre todo al de Puente Piedra porque sus vecinos se ven más afectados por estos cobros.

Peaje en Lima: cuánto sería el aumento, según comunicado de Rutas de Lima. (Foto: Andina)

“El alcalde (de Lima) ha hecho muy bien en ir al Ministerio de Economía y Finanzas para buscar soluciones y aquí hay que ayudar al alcalde. No podemos permitir que este contrato siga vigente porque este contrato afecta a los más pobres. Escucho al alcalde de Puente Piedra como diariamente su serenazgo, sus fiscalizadores, sus camiones para recoger la basura, tienen que pagar cada vez que pasan por esas casetas”, puntualizó.

