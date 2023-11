La empresa Rutas de Lima, encargada de los peajes de la capital, aclaró a través de una carta dirigida a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que no tienen en su agenda el incremento de las tarifas de los peajes. Como se recuerda, el alcalde Rafael López Aliaga habló sobre este tema, asegurando que habría una alza en estos precios.

El comunicado emitido por el gerente general Miguel Oyarzo Vidal y enviado al congresista Wilson Soto, sostiene que las declaraciones del burgomaestre “son erróneas” y que “no se basan en alguna declaración” de la empresa.

“Desmentimos las declaraciones del Sr. López Aliaga y aclaramos que nuestra empresa no ha ejecutado ningún alza de peajes en el presente año”, refiere la misiva.

Peaje en Lima: cuánto sería el aumento, según comunicado de Rutas de Lima. (Foto: gob.pe)

“Si bien RDL disponía de la facultad de realizar el referido ajuste bajo contrato, nuestra empresa no ha realizado dicho ajuste y, por lo tanto, no realizó ninguna publicación en el Diario Oficial en ese sentido. Por ello, no es correcto afirmar que se haya aplicado un alza en la tarifa actualmente vigente, que es de S/ 6.50″, agrega la empresa en la carta emitida al Congreso.

Ante esta aclaración, la comisión del Legislativo invitó a los representantes del consorcio a participar en la sesión de hoy, lunes, para aclarar estas medidas que estarían vulnerando la economía de miles de peruanos que pasan por estos peajes.

Pese a la invitación, los representantes de la empresa aseguraron que no iban a ser parte de la reunión por motivos relacionados con el proceso judicial que se encuentra en curso y que involucra a la Municipalidad de Lima.

“Debemos respetuosamente excusarnos de participar en la sesión de la honorable comisión que preside, en la medida en que, como es de público conocimiento, a la fecha, existen procesos judiciales y arbitrales en curso, en los cuales se ventilan asuntos vinculados a los detallados en la presente comunicación, incluyendo los motivos atribuibles a la MML, por lo que no se ha implementado el reajuste que correspondía bajo el Contrato de Concesión”, indica el comunicado.

El alcalde de Lima se refirió a cómo se llevan las negociaciones respecto a los peajes de Rutas de Lima.

¿Qué dijo el alcalde de Lima sobre RDL?

Como se recuerda, el alcalde capitalino manifestó el pasado 29 de octubre, a través de sus redes sociales, que Rutas de Lima tenía la intención de aumentar el precio de los peajes a S/7.50 y que exhortaba al Tribunal Constitucional a “detener el abuso”.

“(Se) planea subir corrupto peaje a 7.50 soles…! Corrupto “contrato de concesión” les habilita a subir precios y seguir mellando la economía de población más vulnerable de Lima. El Tribunal Constitucional debe parar este abuso de una vez”, indicó Rafael López Aliaga en su cuenta de Twitter.

