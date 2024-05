El gigante de los medios sumó más de 6 millones de suscriptores en el segundo trimestre a su principal servicio de streaming, Disney+, que incluye películas populares y el fenómeno de los dibujos animados Bluey. Por su parte, las pérdidas en el negocio de streaming directo al consumidor, que incluye ESPN+, disminuyeron a US$ 18 millones en el período, desde una pérdida de US$ 659 millones en el trimestre del año anterior.

No obstante, el director financiero, Hugh Johnston, dijo que la compañía no espera ver un crecimiento central de suscriptores de Disney+ en el trimestre actual y que la rentabilidad en streaming se verá afectada debido a los gastos adicionales por los derechos de cricket en India. Disney compró el negocio de India en 2019 como parte de la adquisición por US$ 71,300 millones de la mayor parte de 21st Century Fox.

“Estamos satisfechos con el progreso que estamos logrando en streaming, aunque, como dijimos antes, el camino hacia la rentabilidad a largo plazo no es lineal”, afirmó Johnston en una llamada con inversionistas.

Las acciones cayeron hasta un 9.6% el martes por la mañana en Nueva York, el mayor descenso desde noviembre de 2022. La acción acumulaba un alza del 29% este año hasta el cierre del lunes.

El presidente ejecutivo, Bob Iger, se encuentra en medio de un esfuerzo de años para reorganizar Disney en la era del streaming, a medida que la compañía pierde suscriptores ante los paquetes de televisión por cable. Iger, que ha estado bajo la presión de inversionistas activistas, ha recortado los costos agresivamente, apuntaló a ESPN y dio nueva vida a los estudios de Disney después de fracasos en taquilla.

La compañía asumió un cargo por deterioro de aproximadamente US$ 2,000 millones en el segundo trimestre fiscal relacionado con el acuerdo con India y sus cadenas de televisión tradicionales. Esto provocó una pérdida de US$ 20 millones, después de reportar una ganancia neta de US$ 1,270 millones un año antes.

La compañía aún espera que todo su negocio de streaming sea rentable en el cuarto trimestre fiscal.

“Las débiles proyecciones para el streaming de entretenimiento en el próximo trimestre podrían frenar el entusiasmo” sobre las acciones, dijo Steve Severinghaus, analista de Emarketer, en una nota a los inversionistas. “Sin embargo, en general, las noticias de hoy refuerzan el argumento de Iger de que Disney se encuentra en medio de un cambio de rumbo largamente esperado”.

Stephanie Young, directora general de Hong Kong Disneyland Resort, en el centro, sube al escenario con actores vestidos como el Pato Donald, desde la izquierda, Mickey Mouse, Minnie Mouse y Goofy en el Disneyland Resort de Walt Disney Co. en Hong Kong, China, el jueves 18 de junio de 2020.

Los parques temáticos de Disney experimentaron un aumento de los ingresos del 10% en el segundo trimestre y el segmento registró un crecimiento del 12% en los ingresos operativos. Pero Johnston dijo que espera poco crecimiento en los parques en el período actual, debido a gastos como un nuevo crucero, antes de reanudar el crecimiento más adelante este año.

Las ganancias de la división de parques temáticos de Disney aumentaron a US$ 2,290 millones en el segundo trimestre, impulsadas por resultados muy superiores a nivel internacional, especialmente en Hong Kong. A nivel nacional, la línea de cruceros de la compañía y el complejo Disney World en Florida registraron un crecimiento de los ingresos, mientras que Disneyland en California tuvo un desempeño más débil debido al aumento de los costos.

“Si bien los consumidores siguen viajando en cantidades récord y todavía vemos una demanda saludable, estamos viendo cierta evidencia de una moderación global desde el pico de viajes post-covid”, señaló Johnston en la llamada.

A pesar de estos contratiempos, Disney emitió un sólido informe del segundo trimestre.

Las ganancias aumentaron a US$1,21 por acción, excluidas algunas partidas, en el período finalizado el 30 de marzo, superando el promedio de US$ 1.12 por acción que proyectaban los analistas. Los ingresos en los tres primeros meses del año crecieron un 1.2% a US$ 22,080 millones, lo que se compara con la previsión de los analistas de US$ 22,100 millones. Disney elevó su proyección de crecimiento de las ganancias para todo el año del 20% al 25%.

Las cifras de ganancias superaron las expectativas por cuarto trimestre consecutivo en una señal de que la recuperación está ganando impulso bajo la dirección de Bob Iger. Este buen desempeño ayudó a Iger a vencer al inversionista activista Nelson Peltz, quien hizo campaña sin éxito por un puesto en la junta directiva en la reunión anual de Disney en abril.

La parte de entretenimiento de la unidad directa al consumidor de la empresa, que incluye Disney+ y Hulu, pero no ESPN+, registró una ganancia de US$47 millones, ya que el crecimiento de las ventas superó los mayores costos de programación y marketing.

“Nos volvimos rentables antes de lo que esperábamos, ya que los costos fueron mejores de lo esperado”, dijo Johnston en una entrevista telefónica.

Disney no estrenó ninguna película en el trimestre, en parte debido a las dos huelgas de guionistas y actores que se registraron el año pasado. Iger está tratando de revitalizar ese negocio retrasando algunas películas para centrarse en la calidad. La unidad que incluye el estudio de cine registró una pérdida de US$ 18 millones en el trimestre, con un descenso del 40% en las ventas.

Las cadenas de televisión tradicionales, otrora motor de crecimiento de la empresa, registraron resultados más débiles. Las ventas cayeron un 8% a US$ 2,770 millones, en la unidad que incluye ABC, Disney Channel y otras cadenas de televisión. Las ganancias descendieron un 22% a US$752 millones, debido a las menores ventas de publicidad y al descenso de suscriptores de cable.

En el segmento de deportes, que alberga ESPN y otras cadenas relacionadas, las ventas aumentaron un 2% a US$ 4,310 millones, mientras que las ganancias cayeron un 2% a US$ 778 millones, debido en parte al aumento de las tarifas de derechos nacionales.