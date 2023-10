El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre las denuncias de un sector de representantes de las Ollas Comunes de Lima, que acusan que a partir de que la comuna limeña asumió la dotación de insumos, estos escasean desde el mes de agosto.

El burgomaestre manifestó que destinó S/ 80 millones de los fondos municipales en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para la entrega de productos de primera necesidad que reciben las 2,300 ollas comunes registradas en la capital.

En ese sentido, reconoció que existe una ausencia de las conservas de pescado que se debían destinar a los comedores populares en zonas vulnerables de Lima, pero sostuvo que hay dificultades para conseguir conservas de pescado.

Sin embargo, subrayó que están dando otros alimentos, como leche. Además, comentó que se está entregando sangrecita para combatir la anemia.

“El día de mañana (Hoy) martes 31 de octubre) me han pedido hacer una conferencia de prensa las ollitas comunes de todos los sectores de Lima. Han formado su asociación de verdaderas dirigentes de las ollas comunes. Entonces, el Midis nos dice que si no pueden entregar las conservas entreguen leche, en sustito. Todo está regulado. Esto no es broma porque a uno se le antoja”, argumentó López Aliaga.

Cambio de colores en etiquetas

En otro momento, el alcalde de Lima negó que se haya planificado un diseño especial con los colores del partido Renovación Popular, con el que llegó al municipio, para que se muestren con fines políticos en los productos que se entregaron a las ollas comunes, tal como también se denunció en un informe periodístico.

“Me indigna que vayan a buscar la caballa con aceite y si el logo era rojo o verde. He pedido que cambien el color de una vez, que pongan morado, que pongan el color que les dé la gana. Aquí está en juego otra cosa, está en juego la población”, respondió al respecto la autoridad edil en Canal N.

López Aliaga indicó que se tiene previsto que se otorguen S/ 80 millones para el 2024 que serán destinados en productos de la canasta básica a las ollas comunes de Lima y Callao.

Entrega de 10 mil motos a la PNP

Al ser consultado sobre su promesa de campaña para la entrega de un lote de las 10 mil motos a la Policía Nacional del Perú para la lucha contra la criminalidad en las calles, Rafael López Aliaga sostuvo que se adquirirán “sin corrupción, con transparencia y que sirvan”.

“Son cuatro mil (motos) para los dos primeros años, y luego cuatro mil o seis mil más. No es tan caro. Se puede tener dos lotes para que el alcalde que llegue, me reemplace, tenga un stock de motos que estén funcionando (...) En el proceso con UNOPS hemos visto que con la compra sale más barato”, respondió.

Gastos en consultorías

En tanto, el alcalde de Lima se refirió al gasto presupuestal destinado desde el municipio para pagar consultorías por un monto que asciende a más de S/ 381 mil, según informó el portal Ojo Público. Cabe mencionar que, López Aliaga prohibió este tipo de servicios en el inicio de su gestión aduciendo una política de austeridad.

“Hay consultoría de abogados especializados para pelear contra Odebrecht (...) Hubo trece estudios de abogados que nos propone el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso ha empezado el 20 de enero de 2023, no ha sido conexión directa (...) Entonces, el procurador municipal, que es autónomo, puso al estudio Curtis, que es un estudio grande que está peleando temas de la señora Susana Villarán (...) La ‘muni’ de Lima no puede poner a pichiruches, porque para pelear con grandes se tiene que poner a un estudio que cobra ese monto”, argumentó.

Invitación a Marcelo Tinelli

Sobre la invitación a Perú al presentador de televisión argentino Marcelo Tinelli, a quien calificó como “un referente” en el mundo del turismo, Rafael López Aliaga sostuvo que podría brindar “un márquetin gratuito” sobre las bondades del país.

Agregó que los gastos ofrecidos para la estadía y viajes del conductor argentino “corren por mi cuenta” y señaló que ve esta invitación como “un experimento que lo he hecho en el sector privado”.