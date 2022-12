El jefe del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) Perú, César Munayco, dijo este martes que el Ministerio de Salud (Minsa) estima que la quinta ola de COVID-19 en el Perú llegará su fin entre mediados o finales de enero próximo.

“Todavía no [podemos confirmar que terminó] porque no se cumplen los criterios en el CDC. Sí, hay un descenso importante en el número de casos. Cada semana hay menos casos, pero tenemos que tener por lo menos de tres a cuatro semanas con un número de casos. Entonces, todavía no se cumple ese criterio. Probablemente a mediados de enero o fines de enero ya debemos estar terminando con esta quinta ola ”, señaló en diálogo con TV Perú.

Asimismo, señaló que estamos entrando a una fase endémica y por eso debemos priorizar algunas medidas como incrementar la cobertura de vacunación conta el COVID-19 y promover el uso de mascarillas en lugares cerrados.

“El comportamiento en una fase endémica es el siguiente: cuando hay incrementos y epidemias hay que usar mascarillas en lugares cerrados en lugares de trabajo y sobre todo vacunarnos para prevenir que en esta fase endémica puedan tener complicaciones y altos costos de vida. Para ello, necesitamos que la gente se vacune con la cuarta dosis [...] El coronavirus va a ser endémico. Vamos a tener brotes en invierno cuando aparezca un nuevo linaje descendiente, pero estos brotes van a ser de mucho menor magnitud”, remarcó el titular del CDC.

Al ser consultados sobre si se podría hablar de la llamada inmunidad de rebaño, Munayco explicó que en el contexto de pandemia no se concreta. “No se cumple en realidad con el COVID-19 porque la inmunidad de rebaño se dice que previene la infección y en realidad aunque la persona esté vacunada o le haya dado COVID-19 antes, se puede infectar. Hay que recordar a la población que si bien es cierto te puede dar una infección leve o moderada, pero también tenemos un número importante de COVID-19 prolongado. Un 20 y 40% puede tener fatiga, dolores de cabeza y tos persistente y mejor es no infectarse”, agregó.

En otro momento, el funcionario explicó que el Minsa prioriza tres enfoque en esta quinta ola del coronavirus en el país: el proceso de vacunación con énfasis en la colocación de la cuarta dosis; el uso de mascarillas en lugares pocos ventilados y el trabajo ante el reporte de incremento de casos COVID-19 como lo ocurrido en noviembre y diciembre; y la ventilación adecuada en diversos espacios.

“Si pudieran ver la primera, segunda y tercera [ola] tuvieron un impacto económico, social, alta mortalidad y saturación de servicios, pero en la cuarta y quinta ola tenemos si bien en cierto un número importante de casos, pero en términos de hospitalizados, en UCI, o muerte ha sido mucho menor, entonces, estamos camino a esa fase endémica y tenemos que comenzar a cambiar de paradigma porque una vez que ingresas en fase endémica puede haber brotes y epidemias de COVID-19, así como hay de influenza entonces tenemos que adecuarlos para esa transición”, agregó.