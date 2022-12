El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el protocolo para la aplicación de la vacuna bivalente contra la COVID-19 en el Perú que iniciará en el 2023. El sector ya había adelantado que la inoculación de este fármaco priorizaría a los grupos vulnerables.

A la fecha la cifras del coronavirus en el país no se incrementan por lo que el sector Salud estima que la quinta ola de COVID-19 llegará su fin entre mediados o finales de enero próximo. Sin embargo, este panorama de caída del avance de la pandemia no implica que no se continúe trabajando en el proceso de vacunación contra esta enfermedad.

LEA MÁS: Detectan que cerca de 500 mil dosis de vacuna bivalente llegaron al Perú en noviembre

“Todavía no [podemos confirmar que terminó] porque no se cumplen los criterios en el CDC. Sí, hay un descenso importante en el número de casos. Cada semana hay menos casos, pero tenemos que tener por lo menos de tres a cuatro semanas con un número de casos. Entonces, todavía no se cumple ese criterio. Probablemente a mediados de enero o fines de enero ya debemos estar terminando con esta quinta ola“, señaló el jefe del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) Perú, César Munayco, en diálogo con TV Perú.

“Estamos entrando a una fase endémica y por eso debemos priorizar algunas medidas como incrementar la cobertura de vacunación conta el COVID-19 y promover el uso de mascarillas en lugares cerrados”, añadió el funcionario.

En esa línea, el Minsa anunció la llegada de un millón y medio de dosis de vacuna bivalente al Perú para el próximo mes de enero, pero el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), Henry Rebaza, informó que se detectó durante la transferencia de cargo que cerca de medio millón de estos fármacos ya habían llegado al país en noviembre pasado.

Añadió que por el arribo de este fármaco que no fue notificado por lo que la actual gestión decidió remover a todo el equipo de conducción del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

“Nosotros, en el proceso de transferencia que aún no ha terminado, hemos detectado que ya llegó en noviembre un lote de cerca de 500 mil vacunas, que añadiendo al lote que va a llegar vamos a poder tener la garantía de avanzar”, señaló.

Grupos poblacionales que serán primeros en vacunarse

Con más de un millón y medio de dosis de la vacuna bivalente contra el COVID-19, el Minsa ya tiene programado cómo será el inicio de la inoculación para este proceso para el 2023. Esto es lo que señala el protocolo:

POBLACIÓN OBJETIVO INTERVALO DE APLICACIÓN Grupo etario:

- De 70 años a más

- De 60 a 69 años

- Población objetivo, en forma secuencial de acuerdo a la programación del Minsa. 2 meses* Población de riesgo:

- Personal de salud

- Para personas con factor de riesgo

- Población gestantes

- Población oncológica 2 meses**

2 meses

2 meses***

3 meses****

(*) Se vacunará al adulto mayor de 60 años con dosis de refuerzo bivalente después de haber sido inoculado con la tercera dosis como requisito mínimo, con un intervalo de 2 meses.

(**) El personal de salud a vacunar, debe contar con un esquema de vacunación inicial (las cuatro dosis), y después de ello la dosis de la refuerzo bivalente.

(***) La población gestante debe haber cumplido 12 semanas para la aplicación de la dosis de vacuna bivalente.

(****) Se podrá vacunar con las dosis de refuerzo bivalente después de haber completado su tratamiento oncológico.

¿Qué es la vacuna bivalente contra la COVID-19?

Natalia Vargas, infectóloga del Instituto Nacional de Salud indicó que este nuevo tipo de vacunas bivalentes contienen dos componentes de ARN mensajero (ARNm) del virus del SARS-CoV-2.

El primero es contra el virus original que se identificó en Wuhan, en China, en el 2019, y el otro es un componente de ARNm común entre los linajes BA.4 y BA.5 de la variante ómicron.

Según la infectóloga, la vacuna bivalente no solo evitará hospitalizaciones, ingresar a las unidades de cuidados intensivos y muertes, sino que, también podría frenar la transmisión de la enfermedad o la infección asintomática.

Como se conoce, con el objetivo de combatir mejor la variante ómicron, responsable de la mayoría de los contagios de COVID-19 a nivel mundial, la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) estadounidense aprobó la aplicación de las nuevas vacunas bivalentes de Moderna y Pfizer-BioNTech, las cuales brindarán mayor inmunidad contra el coronavirus.

Las nuevas vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech, la FDA informó que se trata de una dosis de refuerzo que se podrá administrar para todos aquellos que lleven más de dos meses con la vacuna o el refuerzo anterior puesto.

La vacuna Moderna está autorizada para su uso como dosis única de refuerzo en personas mayores de 18 años, mientras que la Pfizer-BioNTech está autorizada también para su uso en niños mayores de 12 años.