5 de junio del 2007. Hace 15 años

ALAN GARCIA: NO NECESITAMOS CONCESIONARIOS DE RAPIÑA

Señala que se requieren inversionistas de largo plazo en zonas como la Amazonía y con altísima tecnología. Hasta abril caducaron 40 concesiones madereras. Limeños creen que minería y deforestación afectan medio ambiente. En la foto aparecen Alan García con Pablo Skaf, presidente de la Federación Industrial de Sao Paulo. LEYENDA del gráfico de portada: ¿Perú cada vez más lejos de la CAN? Alan García enfatizó que la Comunidad Andina cada vez tiene menor importancia. Instó a poner los ojos en Asia e invitó a los empresarios brasileños a conquistar dicho mercado conjuntamente. En la foto aparecen Alan García con Pablo Skaf, presidente de la Federación Industrial de Sao Paulo.

5 de junio del 2012. Hace 10 años

AFILIADOS A LAS AFP PODRÁN TENER APORTES EN DOS FONDOS

Proyecto del Ejecutivo busca que los afiliados puedan maximizar su rentabilidad. También propone que se ofrezca una rentabilidad mínima. A partir de mañana comenzará a ser debatido en el Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo para modificar el sistema privado de pensiones. Entre las novedades está la creación de un cuarto fondo de nulo riesgo para los afiliados. También plantea que los trabajadores independientes con una remuneración mayor a S/. 1,012 realicen un aporte de 10% de sus ingresos si se afilian a las AFP, y de 13% en el caso de la ONP.

5 de junio del 2017. Hace 5 años

CHINCHERO VA, PERO NO CON KUNTUR WASI

Gobierno acuerda, por mutuo disenso, no seguir con el contrato. Se negociará con el consorcio gastos realizados para el proyecto. Fase inicial ahora la asumirá el Estado. “La ruta del mutuo disenso era la más conveniente, dadas las circunstancias”, dijo el ministro de Transportes al anunciar el fin del contrato de la concesión con Kuntur Wasi. El movimiento de tierras será mediante obra pública, mientras se estudia la mejor modalidad para la construcción y operación del terminal aéreo. Inicialmente, Giuffra dijo que Kuntur Wasi no participará en nueva licitación de Chinchero, pero luego afirmó que el acuerdo no incluía esa condición.