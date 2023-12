Usar el Metropolitano para algunos usuarios se volvió un suplicio en estos últimos días, sobre todo por la gran afluencia de personas y las pocas unidades que se registraron en algunos paraderos. Ante esto, Omar Revolledo, vocero de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habló sobre el balance de cómo está funcionando la ampliación norte y qué medidas tomarán ante estos inconvenientes.

El vocero de la ATU contó a Gestión que durante esta primera semana de funcionamiento de la ampliación norte, que empezó con la apertura de cuatro estaciones (Los Incas, 22 de Agosto, Belaúnde y Universidad), se logró descongestionar a la estación Naranjal en Independencia, ya que son más de 11 mil personas las que usan estos nuevos paraderos.

“Hay una gran acogida por parte de los usuarios de Lima norte. La estación ‘Los Incas’ es donde se concentra la mayor cantidad de validaciones en la zona, alrededor de 11,000 personas están utilizando este nuevo servicio y hasta el momento todo marcha en orden”, detalló.

Se generan largas colas ante el recorte de la ruta B en Matellini.

Largas colas, pocas unidades y menos alternativas

Un punto clave que se le consultó al representante de la ATU es cómo están manejando la molestia y reclamos por parte de los usuarios en el sur de la ciudad, ya que en estos últimos días vienen reportando quejas por falta de buses, largas colas, y recorte de servicios como la ruta B o Expreso 1 que antes llegaba a Chorrillos y Barranco.

Revolledo mencionó que los pasajeros tienen una percepción “equivocada” de cómo está funcionando el Metropolitano ahora, en referencia a los nuevos cambios.

“Es una percepción equivocada. Nosotros tenemos un sistema integrado que tiene una cantidad de personas menor a la que utilizaba el Metropolitano en el 2018 (en más de un 20%). Entonces, ahora es con estas nuevas estaciones y estos nuevos cambios, no es solamente dar un mejor servicio, sino también recuperar esta demanda para que el sistema integrado tenga un equilibrio”, expresó.

Indicó que el problema también radica en que muchas personas no descienden a tiempo de los buses y que eso genera que se demore en salir una nueva unidad y recojan a otros pasajeros.

“Hay muchas personas que muestran la incomodidad por la conexión, pero es importante señalar que la conexión no tiene un costo y que hace que la velocidad sea un poco más rápida para que no tengan tiempo de espera prolongado”, manifestó.

“Hemos tenido algunos inconvenientes con personas que no querían descender del bus, entonces, al no querer bajar de los vehículos, lo que se hace es activar nuestro protocolo, lo que quiere decir que hasta que no baje el último usuario no puede avanzar el bus, entonces, por eso se forman las largas filas”, agregó.

No habrán más unidades para sector sur de Lima.

No habrá más rutas para el sur de Lima

Ante la molestia de los pasajeros que todos los días hacen uso del Metropolitano para dirigirse a su centro de labores o realizar otras actividades, Omar Revolledo afirmó para nuestro medio que por el momento no habrá nuevas rutas para los usuarios que toman sus unidades en Matellini, Terán, Plaza Flores, etc. Sin embargo, no descartó que más adelante pueda haber variaciones, pero por lo pronto la estrategia se mantiene.

“Nosotros hacemos un monitoreo diario y por ahora no amerita todavía el cambio de ruta o algún incremento de alguna ruta, pero eso no descarta que se pueda realizar en un futuro porque estos son sistemas dinámicos y van cambiando de acuerdo a las cuestiones de oferta y demanda”, señaló.

Reflexión

Omar Revolledo dijo que desde la ATU se están tomando todas las medidas para mejorar el sistema del Metropolitano. Además, aseguró que hay un mayor control y trabajo articulado con la policía para evitar que vehículos particulares usen las vías de estas unidades y generen retrasos o accidentes.

“Les pedimos a los usuarios que tengan paciencia, que sean empáticos y sobre todo que entiendan que este es un servicio que tiene mucha rapidez y es un sistema masivo. Las colas a veces son grandes, pero son estacionales porque rápidamente se van liberando”, añadió.

Más unidades para el 23 y 30 de diciembre

Según expresó Revolledo, se entiende que durante estos días haya más afluencia de personas porque destinan a salir a realizar compras al centro de Lima o realizar diversas actividades navideñas, por tal sentido, manifestó que para los días 23 y 30 de diciembre habrá mayor número de unidades para responder a la demanda de los pasajeros.

Antes de culminar, el representante de la ATU, señaló que se espera que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) entregue por completo toda la ampliación norte para julio del 2024. Además, anunció que no habrá incremento de pasaje para el 2024.

La espera desespera

Los últimos días, usuarios del Metropolitano, sobre todo en la zona sur de Lima (Chorrillos y Barranco) manifestaron su malestar ante los cambios que se realizó tras el inicio del funcionamiento de la ampliación norte.

“Cómo nos van a dejar solo con la ruta C si somos un montón de personas que se debe trasladar a otros distritos para trabajar, estudiar y hacer otras actividades”, expresó otra persona.

“Al quitarnos la ruta B, los que vivimos en el sur ya no tenemos más opciones. Nos han perjudicado. Ayudan a los del norte, pero perjudican a los del Sur”, fue otro comentario de una usuaria.

