Debido a que la pandemia del COVID-19 todavía no se controla y que las principales economías del mundo siguen operando en incertidumbre, el oro, principal activo de refugio para inversionistas, ha llegado a un pico histórico de US$ 2,021 la onza. Esta cotización récord, de acuerdo a los analistas, puede sostenerse en lo que resta del año e incluso aumentar.

“Especulación no es. El precio del oro generalmente se mueve de forma inversa a la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, que tuvo una tendencia a la baja muy pegada a cero y la Reserva Federal (Fed) incluso ha dicho que las van a dejar así hasta el año 2022”, explicó Jorge Ramos, gerente general de BBVA Sociedad Agente de Bolsa (SAB).

Además de la política monetaria, consideró que los planes de estímulo anunciados por la Unión Europea y Estados Unidos, también sirven de fundamento para elevar la cotización de este metal, que ya ha ganado más de 20% en lo que va del año.

¿Cuánto durará?

Para Ricardo Carrión, gerente de Mercados Capitales de Kallpa SAB, para los próximos meses, el oro podría fluctuar entre los US$ 2,000 y US$ 1,900 la onza. Agregó que varios bancos de inversión vienen lanzando proyecciones que lo elevan hasta los US$ 3,000 por onza.

“Si el próximo año ya se tiene una vacuna y todos los países empiezan a avanzar, las monedas locales también deberían tener cierta revalorización y el oro debería estabilizarse. Pero sí veo cierto nivel de soporte este año”, aseguró.

Consideró que tanto el precio del oro como de la plata y del cobre deben llevar a que el Perú saque ventaja de su posición como sexto país productor de oro a nivel mundial.

“Lo importante es que (los precios) puedan mover la aguja para nuevos proyectos. En el caso del oro es más volátil, en el cobre sí es una evaluación más objetiva y predecible. El tema de exploración hay que reactivarlo”, señaló.

En tanto, Ramos precisó que las pequeñas mineras dedicadas más a la exploración o “mineras junior” son las que mejor pueden aprovechar este fuerte incremento de precios para sacar adelante proyectos de mayor riesgo.

“En la medida que estos precios se mantengan, el segmento de minería de exploración y minería más pequeña empiezan a hacer sentido y hacerse viables, creo que el reto de Perú es aprovechar el escenario”, refirió.