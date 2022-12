La titular del Ministerio de Educación (Minedu), Patricia Correa, informó que la próxima semana se estarían retomando las clases presenciales en los colegios. Actualmente, estas se dictan de manera virtual debido a las protestas en el país.

“Tenemos la siguiente semana en que deberá, cada escuela, hacer la reprogramación para que nuestros niños puedan tener este cierre (del año escolar) de la mejor manera”, indicó en diálogo a RPP Noticias.

En esa línea, Correa señaló que su sector junto a junto a los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de los escolares en todo el Perú.

Protestas en Perú: clases presenciales se retomarían la próxima semana, anuncia Minedu

“Nosotros lo que hemos también coordinado con los gobiernos regionales es que evalúen las condiciones para poder pasar a un modo virtual y no suspender las clases. No estamos hoy frente a una posibilidad en el país de dejar que nuestros niños y niñas accedan a los aprendizajes y por lo tanto lo que la mayoría de los gobiernos regionales ha hecho frente a la situación crítica es pasar a un modo virtual. Eso significa que hoy estamos brindando el servicio educativo en todo el país -en algunos casos- de manera presencial donde no hay problemas ni actos de violencia”, aseveró.

Clases terminan la otra semana

Por otro lado, la titular del Minedu recordó que el próximo jueves 22 de diciembre concluye el presente año escolar a nivel nacional.

“Los estudiantes están en cierre de año con el entusiasmo e ilusión de tener encuentros y la Navidad. Lo que queremos ahora es garantizar que eso se dé. La presencialidad es importante y, por lo tanto, lo que estamos viendo es que pueda lograrse esta recuperación de la presencialidad y nuestros estudiantes puedan tener ese espacio para concluir bien el año escolar”, señaló.

Asimismo, indicó que el Minedu está planteando un trabajo intersectorial a fin de garantizar un buen inicio del año escolar en el 2023, que vaya acompañado de un plan de recuperación de los aprendizajes.