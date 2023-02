El gobernador regional de Loreto, René Chávez, pidió que la región sea declarada en estado emergencia por el incremento de casos de dengue. Dijo que su propuesta será presentada por el Ministerio de Salud (Minsa) en la próxima sesión del Consejo de Ministros que se realizará el miércoles 22 de febrero.

“Se ha propuesto la declaratoria del estado de emergencia. Se ha venido haciendo trabajos por parte de la Gerencia Regional de Salud de Loreto y el Gobierno Regional de Loreto en las provincias donde hay mayor número de casos y donde se han reportado los dos fallecidos”, dijo a Canal N.

Chávez informó que a la fecha se reportan 2,011 casos de dengue de los cuales 819 son los confirmados y 1,192 calificados como probables. De la última cifra sobre los posibles contagios 1,735 son sin signos de alarma y 267 con signos de alarma.

Respecto al estado de las personas diagnosticadas con dengue son 22 los hospitalizados, nueve están en estado grave y hay dos fallecidos en lo que va del año. “Lagunas, Churimaguas, Barranca, Ramón Castilla, Iquitos, Punchana, San Juan, Contamana y Sarayacu son los distritos donde se reportan más contagios, pero queremos que sea declarada en emergencia en toda la región”, dijo.

Asimismo, manifestó que junto con esta declaratoria de emergencia van a proceder con una acción basada en la denominada fumigación espacial. “Se desarrolla en ciclos de tres que debe realizarse ahora, luego al tercer día y después al décimo día, para poder intervenir 34 zonas en 25 días, ya no en 45 como se venía realizando”, explicó.

“Esta acción nos permitiría entrar en más de 100 mil viviendas. Tenemos 201 inspectores y vamos a contratar 162 más para que nos apoyen estos 25 días”, agregó.

La autoridad regional de Loreto hizo un llamado también a la población al informar que ciudadanos de Iquitos son los que se resisten a abrir el ingreso a su viviendas para proceder con la fumigación e inspección. “El 25% de casas que no abren sus puertas. Si no entramos no podremos ayudarlo”, acotó.

Como se sabe el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) emitió una alerta epidemiológica para detener el avance de la enfermedad.