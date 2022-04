La presencia de las mujeres es cada vez mayor en la lista de talentos de Beca 18, el concurso que permite que jóvenes peruanos de escasos recursos económicos accedan a la educación superior becados por el Estado peruano. Este año no ha sido la excepción, ya que, de un total de 1976 jóvenes ganadores del primer momento de postulación, el 61%, es decir 1,210, son mujeres, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Esta cifra, además, superó a la registrada durante el primer momento de postulación de la edición 2021 de Beca 18, cuando el 56 % de los primeros ganadores fueron mujeres. Estos resultados contribuyen en cerrar la brecha de género que aún existe en el país en términos del acceso a la educación superior para las mujeres.

Otro punto a destacar es que el 58% de los primeros ganadores del concurso Beca 18-2022, es decir 1,145 talentos peruanos, provienen de hogares en situación de extrema pobreza y el 37% de hogares en condición de pobreza, de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). La diferencia pertenece a hogares en situaciones especiales o de vulnerabilidad.

En cuanto a las edades, el 72% de los primeros ganadores del concurso tiene entre 14 y 18 años, siendo el más joven un talento del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, en la región Cusco, con solo 14 años de edad.

Deben aceptar la beca

Los talentos seleccionados en este primer momento de postulación al concurso tienen plazo hasta el martes 5 de abril para aceptar la beca, ingresando al Módulo de Aceptación Sibec desde www.pronabec.gob.pe/beca-18

Beca 18, convocatoria 2022, cubrirá a los ganadores su educación superior completa. Entre los beneficios figuran devolución del costo del examen o carpeta de admisión (cuando corresponda), matrícula, pensión de estudios (cuando corresponda), aprendizaje del idioma inglés (solo para estudios universitarios y cuando corresponda), laptop, movilidad local, materiales de estudio y alojamiento (cuando corresponda), acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar.

Una segunda oportunidad

Aquellos preseleccionados que no postularon en el primer momento o que resultaron no seleccionados o no aptos o deciden no aceptar la beca podrán volver a postular en el segundo momento del concurso. Este proceso se iniciará el próximo 4 de abril y en el que se otorgarán las otras 3,024 becas restantes, haciendo un total de 5,000 becas que este año el concurso tiene previsto otorgar a talentos de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad del país.

Para mayor información sobre la lista de los primeros seleccionados y detalles sobre el segundo momento de postulación del concurso, ingresar a www.pronabec.gob.pe/beca-18. También pueden contactarse con el Pronabec mediante sus redes sociales, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp 966 429 596.